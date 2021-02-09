Елена Бойко: тюменские депутаты активно участвуют в решении социально значимых вопросов горожан

Председатель постоянной комиссии по социальному развитию Тюменской городской думы Елена Бойко убеждена, что достичь эффективных результатов работы можно, прислушиваясь к просьбам тюменцев и привлекая их к сотрудничеству.

– Елена Григорьевна, в 2021 году более половины бюджетных средств планируется направить на развитие человеческого капитала. Вас как председателя постоянной комиссии по социальному развитию это радует?

– Очень важно, что бюджет Тюмени сохранил социальную направленность. Из 33,7 миллиардов рублей порядка 17 миллиардов направят на развитие человеческого капитала: это в первую очередь развитие дошкольного, общего и дополнительного образования, модернизация материально-технической базы учреждений социальной сферы. Более 3 миллиардов рублей предусмотрено на улучшение жилищных условий граждан, и я считаю, это важно, потому что тюменцы должны жить в комфорте. Неизменная статья расходов – обеспечение бесплатного проезда льготников: на эти цели предусмотрено порядка 976 миллионов рублей. Для пенсионеров это огромное подспорье. Не останутся без внимания ветераны Великой Отечественной войны и несовершеннолетние узники фашизма: в муниципальной казне запланированы средства на ремонт жилых помещений этих категорий граждан. В областном центре продолжат ремонтировать дороги, благоустраивать общественные пространства и дворовые территории – эти и многие другие мероприятия направлены прежде всего на повышение качества жизни тюменцев.

– В новом бюджетном периоде все муниципальные программы социальной направленности будут скорректированы профильными департаментами. Например, появятся такие программы, как "Развитие физической культуры и спорта в городе Тюмени "Спорт Тюмени" на 2021-2026 годы", "Реализация молодежной политики в городе Тюмени "Молодежь Тюмени" на 2021-2026 годы" и другие. Наверняка изменения коснулись не только названий, но и содержания программ?

– Наш город живет не хаотично. Разработан ряд муниципальных программ, предусматривающих развитие разных направлений жизнедеятельности. Большая часть пятилетних программ, действовавших до 2020 года, несколько видоизменились. К примеру, новая программа "Реализация молодежной политики в городе Тюмени "Молодежь Тюмени" на 2021-2026 годы" формировались с участием широкого круга общественности. Проект обсуждали не только на официальных ресурсах, но и в социальных сетях, различных молодежных чатах и так далее. Главный принцип разработки и дальнейшей реализации программы – клиентоцентричность. Разработчики учли большинство комментариев и предложений тюменцев. Предлагается качественно изменить подходы к развитию молодежной политики: например, организовать работу в режиме "одного окна" с молодежными общественными организациями, поддерживать талантливую молодежь, создать банк инвестиционно привлекательных проектов в сфере молодежной политики и внедрять новые механизмы работы с инвесторами, искать варианты поддержки молодежного предпринимательства, в первую очередь в сфере креативных индустрий, наладить межмуниципальный обмен перспективными технологиями работы.

Новая программа по развитию физкультуры и спорта будет в первую очередь нацелена на исполнение указа президента страны, в котором говорится, что к 2030 году доля систематически занимающихся физкультурой и спортом граждан должна составить 70 процентов. Хочу отметить, что в Тюмени показатели по физической культуре и массовому спорту, спорту высших достижений, качеству внедрения ГТО уже сегодня на хорошем уровне. Вместе с тем разработчики программы планируют, что к 2024 году доля тюменцев, пропагандирующих здоровый и активный образ жизни, увеличится почти на 120 тысяч человек (то есть на 59,9 процента) по сравнению с 2020 годом.

Я привела всего два примера, но в целом все новые программы являются логическим продолжением существующих ранее.

– Городские власти не жалеют средств на развитие не только спорта, но и образования, и в целом ситуация в Тюмени в этой сфере складывается благоприятная. Какими показателями 2020 года мы может гордиться?

– Несмотря на пандемию, 2020 год стал рекордным по количеству новых социальных объектов. Открылись две школы в микрорайонах Казарово и Европейском, а также семь детских садов на Войновке, в Ямальском-1, Европейском, Апрельском, Суходолье. Построили дополнительные новые корпуса детских садов в Восточном административном округе. Кроме того, в 2020-м выполнен задел на строительство социальных объектов, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2021 год. Все новые учреждения социальной сферы кардинально отличаются от тех, которые строили еще десять лет назад: они насыщены интерактивными формами образования, оснащены мебелью из экологически чистых материалов, там выполнен качественный ремонт.

Понятно, что городу необходимо больше образовательных учреждений, потому что численность населения увеличивается: в 2020 году в областном центре появились на свет более 12 тысяч новорожденных, более шести тысяч пар зарегистрировали брак, значит, скоро в этих семьях будет пополнение, и малышам понадобятся места в детских садах, а затем и в школах. На развитие образования в бюджете Тюмени предусмотрено 15 миллиардов рублей, и это очень верное решение властей, потому что ребята, которые сейчас учатся, придут к нам на смену. Нужно, чтобы они были достаточно компетентными, подготовленными, и мы смогли передать эстафетную палочку следующему поколению.

– Во второй четверти ученики среднего и старшего школьного звена, а также студенты некоторых вузов вновь перешли на дистанционное обучение. По вашим наблюдениям, в сравнении с весной 2020 года образовательный процесс шел более гладко?

– Если говорить о глобальной готовности к переходу на дистанционный формат обучения, у нас его, конечно, не было, но платформа и в школах, и в учреждениях профессионального образования была сформирована. Считаю, наш город и регион в целом достойно прошли это испытание. Абсолютно верным было решение оставить очную форму обучения для учеников начального школьного звена и выпускников. У одиннадцатиклассников, их преподавателей и родителей сейчас очень непростой период, но мы, сибиряки, обладаем сильным характером, поэтому справимся со всеми трудностями – и с пандемией в том числе.

– У вас нет опасений, что на дистанционном обучении ребята расслабятся, это скажется на успеваемости, а в конечном итоге и на качестве полученных знаний?

– Здесь играет огромную роль то, насколько ты самоорганизован. По большому счету, это касается не только детей, но и взрослых, ведь во многих организациях сотрудники продолжают трудиться удаленно. Наверное, детей дистанционное обучение несколько расслабляет, и задача взрослых – стимулировать ребят, объяснять, что это точно такой же учебный процесс, к которому нужно готовиться. Родители должны понимать, что они несут ответственность за успеваемость своих детей. Повлияет ли дистанционка на качество знаний? Посмотрим, как выпускники сдадут ЕГЭ, но в прошлом году этот показатель не снизился.

– Из-за ограничительных мер в Тюмени существенно сократилось количество массовых мероприятий, а горожане стали реже посещать общественные места – библиотеки, музеи, театры, выставки… Это может отразиться на общих показателях реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городе Тюмени на 2021-2026 годы"?

– Время покажет, но я считаю, что инновационные подходы, используемые департаментом культуры, позволят реализовать программу в полном объеме. Вспомните, как в период действия ограничительных мер проводились праздничные мероприятия в честь 9 Мая, Дня города, Дня области. Департамент культуры организовал мобильные концертные площадки, и на открытом воздухе перед горожанами выступали творческие коллективы. А какие выставки были интересные! Прогрессивные технологические решения, применяемые тюменскими специалистами, делают культурные блага более доступными для населения, и это позволяет надеяться на хорошее исполнение муниципальной программы. Кстати, депутаты неоднократно отмечали, что на финансирование программы по развитию культуры необходимо предусматривать больше средств. К счастью, нас слышат, мы работаем в тесном взаимодействии с администрацией города.

– В сентябре 2020 года депутаты приняли решение, которое позволит большему числу малоимущих семей претендовать на жилье. На сегодняшний день в Тюмени есть 430 свободных муниципальных жилых помещений, но малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, больше. Как нивелировать эту разницу?

– Этот вопрос крайне актуален. По социальной значимости я бы его поставила одним из самых приоритетных. Некоторые жители Тюмени нуждаются в улучшении жилищных условий, на эти цели в бюджете 2021 года предусмотрено порядка 3 миллиардов рублей. Это не только субсидии молодым семьям на приобретение или строительство жилья, но и средства на переселение граждан из помещений, непригодных для проживания. Дума приняла правильное решение о повышении порога стоимости имущества, находящегося в собственности граждан, и уровня дохода тюменцев для признания их малоимущими. Благодаря этому количество заявлений увеличилось в разы. В распоряжении администрации есть 430 свободных жилых помещений в коммунальных квартирах. Конечно, этого недостаточно, но нужно с чего-то начинать, и предоставление жилых помещений 430 семьям – это уже большой задел на будущее. Уверена, что количество жилых помещений для переселения граждан будет увеличиваться, по-другому и быть не может. Этот вопрос на контроле депутатов и городских властей, и он будет решаться.

– В бюджете 2021 года сохранятся основные расходные обязательства, в том числе выплаты гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На протяжении последних лет эта сумма стабильно составляет порядка 17 млн рублей. Достаточно ли, на ваш взгляд, этих денег, ведь в непростой экономической ситуации, когда многие остались без работы, число граждан, нуждающихся в средствах на приобретение одежды, обуви, продуктов питания, лекарств, бытовой техники, могло увеличиться?

– Здесь мы говорим не о малоимущих гражданах, а о тех, кто попал в трудную ситуацию, когда жизнь настолько ухудшается, что человек сам не в силах преодолеть сложности. Кто-то потерял работу, и здесь включается служба занятости, предлагая различные вакансии. Это должно быть межведомственное взаимодействие. Именно на поддержку тюменцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, направлено решение городской Думы, согласно которому таким гражданам положена социальная выплата, если среднедушевой доход на одного члена семьи не превышает 20 тысяч рублей (исключение составляют выплаты на преодоление последствий пожара и стихийных бедствий, при которых среднедушевой доход не учитывается). Анализ показывает, что на сегодняшний день запланированных ассигнований достаточно. Мы регулярно мониторим ситуацию, и если потребуется увеличить сумму, она будет пересмотрена.

– На чем сосредоточат свое внимание члены постоянной комиссии по социальному развитию в 2021 году?

– Планируем обсудить деятельность волонтерского движения и вопросы формирования доступного пространства для людей с ограниченными возможностями здоровья. Продолжим следить за реализацией муниципальных программ социальной направленности и оказывать помощь нуждающимся землякам. Работы предстоит много, но депутаты всегда очень активны и неравнодушны в решении социально значимых вопросов. Будем и дальше трудиться на благо горожан, прислушиваться к их просьбам и привлекать к сотрудничеству.