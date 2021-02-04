Оксана Величко: Тюмень живет на заработанные средства

Председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету рассказала, как депутаты городской думы утверждали главный финансовый документ 2021 года и готовы ли народные избранники в случае необходимости принимать экстренные решения для улучшения экономической ситуации в городе.

– Оксана Александровна, в ноябре 2020 года депутаты приняли бюджет на ближайший трехлетний период. Как вы охарактеризуете главный финансовый документ, в поддержку которого высказались все народные избранники?

– Бюджет достойный. Главное – что он социально ориентированный и имеет преемственность от той политики, которую вели администрация города и региональные власти в отношении социальной сферы. Бюджет хорошо сбалансирован, а значит, все направления деятельности получат достаточное финансирование. Мы не предусматриваем никаких кредитных заимствований, нет муниципального долга, то есть живем на деньги, которые заработали, и это тоже очень важно, потому что многие регионы кредитуются в финансовых учреждениях, применяют различные финансовые инструменты в виде выпуска облигаций и так далее, чтобы пополнить свои текущие расходы.

– Тюменский бюджет по-прежнему выстроен по программному принципу?

– Совершенно верно. Это не хаотичное расходование денег, все расписано по 20 муниципальным программам. Кстати, программы в 2021 году будут несколько видоизменены – не в плане направлений деятельности, а в части некоторых параметров.

Бюджет 2021 года – это бюджет развития, несмотря на то, что пришлось сократить расходы капитального характера – проще говоря, наши стройки. Но факт, что в главном финансовом документе заложено много средств на разработку проектной документации на ремонты, строительство и т.д., говорит о том, что мы будем сегодня оплачивать предстоящие физические работы, которые принесут нам новые объекты.

В то же время увеличились расходы социального характера, в том числе появились новые направления финансирования. К примеру, в бюджете 2021 года предусмотрены средства на обеспечение бесплатным питанием учеников начальной школы. Это федеральная норма, и у нас есть возможность исполнить ее в полном объеме.

На полтора миллиарда рублей увеличилось количество ассигнований на образование, это связано с увеличением численности детей, посещающих сады и школы. Понятно, что новые места в образовательных учреждениях требуют качественного обслуживания в соответствии с образовательными стандартами.

Кроме того, Тюмень продолжает участвовать в реализации национальных проектов. В текущем финансовом периоде их два: "Культура" и "Городская среда".

По-прежнему сохранены дополнительные расходные обязательства. Сумма очень внушительная – свыше 1 миллиарда рублей. Это та позиция, которую не всякий бюджет может себе позволить, мы же эти обязательства берем на себя, исходя из возможностей городской казны: будем обеспечивать льготный проезд в транспорте, ремонтировать жилье ветеранам, выплачивать премии талантливым детям, помогать малоимущим гражданам.

В целом цифра – 32 миллиарда рублей доходов – соответствует уровню прошлого года. Планы у нас большие, и тюменцы не должны почувствовать дискомфорт: будут реализованы программы по благоустройству, ремонту дворовых территорий, дорог, коммуникаций – на все это деньги предусмотрены.

– В 2021 году в бюджете появилась новая статья расходов – поддержка самозанятых граждан. Как считаете, такая форма занятости будет пользоваться популярностью у тюменцев? Каковы ее перспективы в нашем городе?

– Самозанятые – это та категория людей, в отношении которых надо формировать перспективу перехода в структуру малого и среднего бизнеса. Именно поэтому в бюджете Тюмени предусмотрены средства на грантовую поддержку самозанятых граждан, которые могут вырасти до предпринимателей. Говоря простым языком, человек, который раньше обеспечивал только себя, свою семью и родственников, может стать работодателем, создать рабочие места, нанять людей и иметь совершенно иной статус и уровень доходов. Возможность для такого старта в 2021 году будет предусмотрена, и я думаю, что жители города, у которых есть предпринимательская жилка и идеи, требующие финансирования, получат шанс примериться и воплотить свои проекты в жизнь.

– Поскольку речь зашла о предпринимательстве, напомните, пожалуйста, тюменцам, какие меры поддержки малого и среднего бизнеса были приняты городской думой в период непростой эпидемиологической ситуации.

– Этот вопрос надо рассматривать несколько шире. Дело в том, что меры поддержки, которыми сегодня пользуются тюменские предприниматели, формируется из разных источников: от федеральных решений, принятых Госдумой, от решений регионального парламента и городской Думы. Если рассматривать в целом комплекс решений, принятых депутатами всех уровней, то в бизнес-среду таким образом за счет льгот вольется более 1 миллиарда рублей. Это означает, что у наших предпринимателей есть возможность удержать на плаву бизнес, сохранить рабочие места, пережить это тяжелое время и развернуться впоследствии с большими силами.

Что касается направлений, по которым выделяются льготы, то их можно разделить на две составляющих: налоговые льготы – то есть отсрочка платежей по уплате налогов либо снижение налоговых ставок, и льготы, связанные с арендой муниципального имущества - платежи снижаются либо отсрочиваются. Все эти мероприятия необходимы для того, чтобы мы сохранили рабочие места и впоследствии сформировали нормальную налоговую базу для обеспечения жизнедеятельности города.

– Вы как руководитель предприятия можете констатировать, что эти меры действенны и оказывают реальную помощь бизнесу?

– Из 32 миллиардов рублей доходов один миллиард выпал, но он остался в городской среде как стратегическая сумма среди местного бизнеса. Считаю, это немало.

– С 1 января россияне перестанут платить единый налог на вмененный доход. Это облегчит или усложнит жизнь тюменских предпринимателей?

– Кому как. Если говорить о том, почему государство пришло к такому решению, то стоит вспомнить, что ЕНВД – это налог, который был внедрен в начале 2000-х годов и являлся своего рода уравнивающей системой. То есть он выплачивался в фиксированном объеме независимо от того, несколько предприниматель был успешен: если у тебя убытки, ты должен платить этот налог, если зарабатываешь миллион рублей – платишь ровно такую же сумму. Это было совершенно неправильно и создавало неконкурентную среду в сфере бизнеса, поэтому государством принято решение отменить данную систему налогообложения и предоставить право предпринимателям выбрать другую. Какую именно – каждый должен решить самостоятельно в зависимости от вида бизнеса, количества рабочих мест, размера занимаемых площадей и того, какой он собственностью владеет. Могу сказать, что УСН – упрощенная система налогообложения, по которой налоговая ставка снижена с шести до одного процента в рамках мер поддержки, – это хороший способ налогообложения, можно ориентироваться на него.

– На заседаниях постоянной комиссии ваши коллеги по депутатскому корпусу неоднократно подчеркивали, что необходимо продумывать новые варианты поддержки предпринимательского сообщества. Чем еще мы можем помочь людям, производящим товары и оказывающим услуги населению?

– Чем помочь? Созданием лучшей инвестиционной среды, более эффективным взаимодействием органов власти с предпринимательским сообществом, информационным сопровождением, чтобы наши граждане знали о возможностях, которые у них есть. В китайском языке иероглифы "кризис" и "новые возможности" пишутся одинаково, и в этом заложен большой философский смысл, поэтому кто-то сегодня потеряет, а кто-то расцветет, в том числе благодаря помощи властей.

– К вам как к депутату часто обращаются начинающие предприниматели с просьбой оказать консультационную помощь?

– Достаточно часто, но я обратила внимание, что когда мы перешли на дистанционный формат работы, многие люди, обходившиеся без интернета, были вынуждены учиться пользоваться мессенджерами и другими ресурсами, соответственно, стали намного лучше ориентироваться в информационной среде. И это хорошо, ведь вся информация есть на специализированных сайтах, в консультационных системах. Между тем, если человек испытывает сложности с поиском информации, нужно обратиться к своему депутату, который поможет по любому вопросу.

– С вашей точки зрения, тюменцы достаточно подкованы в вопросах финансовой грамотности?

– Молодежь да, людям преклонного возраста, конечно, сложнее. Знаете, это процесс постоянный, потому что изменений много, в том числе и в законодательстве. Так что, помимо знаний, необходимо иметь в запасе алгоритм отслеживания изменений. Я всегда считала, если захотеть, можно преодолеть любые сложности. Готовые решения человеку не навязать, в любом случае должен быть предпринимательский интерес, какая-то идея, вера в свои силы, и тогда все складывается удачно. Пассивность – неправильная позиция, она, как правило, приводит к временному эффекту, а не к долгосрочным хорошим решениям.

– Публичные слушания – в частности, по бюджету – пользуются у тюменцев большой популярностью. Можно ли рассматривать их как просветительскую площадку для повышения уровня финансовой компетентности населения?

– Рассматривать можно и нужно! Городская администрация всегда готовит бюджет для граждан, и когда начинаешь его изучать, возникают закономерные вопросы: что это за налог, почему возникает то или иное соотношение, почему цифры в разных бюджетных периодах различаются?.. Человек, задающий такие вопросы и находящий на них ответы, становится более грамотным. Когда на публичные слушания приходят граждане, сразу видно, кто задает вопрос эмоционально, а кто по-деловому, конструктивно, ведя диалог с администрацией. Считаю, чтобы чувствовать себя достойно на публичных слушаниях, надо вопросы продумывать, потому что от степени их подготовки зависит и обратная реакция со стороны городских властей. Как человек, бывающий на публичных слушаниях, я знаю, что вопросы, которые там обозначаются, если не решаются сиюминутно (что практически невозможно в силу особенностей бюджетного процесса), то однозначно попадают под внимание исполнительной власти, включаются в программы, и этот процесс контролируют депутаты.

– Судя по всему, ситуация в 2021 году будет непростой. Депутаты готовы к тому, что от них может потребоваться приятие экстренных решений для улучшения экономической ситуации в городе?

– Конечно, мы готовы. При этом важно учитывать, что народные избранники могут действовать только в соответствии с определенным алгоритмом принятия решений. Есть бюджетный кодекс, бюджетный процесс, который предполагает ряд процедур, которые мы соблюдаем неукоснительно. Мы уже проходили процедуру секвестирования бюджета и его увеличения, так что опыт у депутатов есть, и алгоритм действий нам понятен.

Бюджет 2021 года основан на прогнозах, но это не гадание на кофейной гуще, а серьезные экономические расчеты, выстроенные научно, методологически. Как показывает практика последних лет, бюджеты, которые мы принимали, реализуются с хорошей степенью исполнения – 95-96 процентов. Это значит, что прогнозы специалистов были очень близки к действительности. Надеюсь, бюджет 2021 года мы исполним на высоком уровне.