В Тюмени таможенники изъяли из магазинов незаконно ввезенные брендовые вещи

Сотрудники Тюменской таможни пресекли незаконную реализацию одежды и аксессуаров известных мировых брендов. Часть вещей оказалась подделкой.

На внутреннем рынке Тюмени таможенники выявили 922 единицы незаконно ввезенной продукции. Среди товаров — более 460 единиц контрафакта: сумки, шапки, носки, очки, часы от Tommy Hilfiger, Lacoste, Nike, Calvin Klein, Gucci и Louis Vuitton.

"Общая сумма экономического ущерба оценена представителями правообладателей товарных знаков в 3 миллиона рублей. Предприниматель не смог подтвердить легальность ввоза одежды и аксессуаров на таможенную территорию ЕАЭС. Принято решение об изъятии незаконно реализуемых товаров", — рассказал начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров таможни Роман Шепер.

УМВД России по городу Тюмени возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 180 УК РФ. Всего в минувшем году тюменские таможенники предотвратили ущерб правообладателям товарных знаков более чем на 220 миллионов рублей.