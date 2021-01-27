Около 50 тысяч граждан нашли работу в Тюменской области в 2020 году

Реализацию и результаты достижения показателей эффективности государственной программы Тюменской области "Содействие занятости населения и регулирование трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений" обсудили на заседании президиума правительства Тюменской области.

В 2020 году в регионе было трудоустроено 49 755 граждан. В два раза увеличено количество вакансий, сейчас в банке службы занятости более 32 тысяч предложений о трудоустройстве, сообщила директор регионального департамента труда и занятости населения Надежда Мазуркевич.

В течение прошлого года продолжалась модернизация системы службы занятости населения и внедрение организационных и технологических инноваций. В частности, оптимизирована услуга "Обратный подбор" для работодателей. 15 работодателей-партнеров апробировали новый процесс и позитивно оценили его эффективность.

"В 2020 году службе занятости удалось перестроить многие процессы, которые работали либо медленно, либо не очень удобно. Одно из главных направлений — подбор персонала работодателей. Мы пересмотрели технологию работы, заключили соглашения о сотрудничестве с HeadHunter. Благодаря партнерам у нас появились новые инструменты, теперь службе поставлена задача — при подборе персонала работодателю использовать все имеющиеся ресурсы и средства, а не только данные тех людей, которые обратились и имеют статус безработных", – рассказала Надежда Мазуркевич.

Для улучшения работы с нуждающимися в трудоустройстве в соцсетях и мессенджерах запущен чат-бот службы занятости. Только в декабре им воспользовались 2 500 человек. Благодаря достигнутым договоренностям вакансии с HeadHunter в режиме реального времени теперь выгружаются на портал службы занятости.

К концу июля 2020 года уровень регистрируемой безработицы достиг своих пиковых значений и составил 5,08 % от численности экономически активного населения. Однако уже к концу декабря регистрируемую безработицу удалось снизить и зафиксировать на уровне 2,76 %. Этот показатель значительно ниже, чем в целом по стране, сообщает пресс-служба главы региона.

Приоритет на 2021 год — восстановление количества занятого населения. Речь идет о тех численных показателях, которые рассчитываются Росстатом. Уже сейчас проект распоряжения правительства Тюменской области проходит установленную процедуру согласования и в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение правительства, пояснили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

Глава региона Александр Моор отметил, что несмотря на негативные тенденции на рынке труда, обусловленные пандемией коронавируса, реализованный органами власти комплекс мер позволил области сохранить стабильную ситуацию в сфере занятости населения.