12 признаков современного подъезда, который облегчит вам жизнь

Помните подъезды 1990-х? Граффити на стенах, расстеленные на ступеньках газеты, постоянно пропадающие лампочки и узкие двери...

Знакомим вас с чек-листом, как должен выглядеть подъезд, который сделает жизнь удобнее и комфортнее.

Возьмем для примера современный новый жилой комплекс - “Звездный”.

Входные группы: светлые, теплые, безопасные

1. Вход в парадную сделан на уровне земли, чтобы заходить было удобно и детям, и пожилым, и инвалидам, и мамочкам с колясками.

2. На входе установлены стеклянные светопрозрачные двери и перегородки. Во-первых, это безопасно: через них видно все, что происходит внутри. Во-вторых, подъезд наполняется естественным солнечным светом в дневное время.

3. Домофон находится не на улице, а в теплом тамбуре, чтобы жители не мерзли в холодные или дождливые дни пока ищут ключи.

4. Здесь же располагаются двойные резиновые коврики, которые впитывают влагу и грязь и сохраняют подъезд в чистоте.

Отделка: эстетичная, дизайнерская, продуманная до мелочей

Заходим внутрь.

5. Стилизованный дизайнерский проект внутренней отделки не только доставляет настоящее эстетическое удовольствие, но и сводит к минимуму халатное отношение к общему имуществу. Потому что каждую деталь хочется сохранить в изначальном виде как можно дольше: встроенная панель с почтовыми ящиками с подсветкой, дизайнерские скамейки, зеркала, энергоэффективные светильники с датчиками движения и стильные вазоны с растениями.

6. Что еще важно - входные двери в квартиры сразу устанавливаются сейфовые и у всех одинаковые. Это позволяет сохранить единый стиль и эстетичность.

7. Плюс ко всему, потеряться в парадной невозможно - при входе и на каждом этаже для удобства организованы навигационные таблички.

Полезные сервисы: современные, быстрые, тихие

8. Лифтов в каждой парадной два: пассажирский и грузопассажирский. Американские, фирмы OTIS: тихие, быстрые и поднимают до 1000 кг, а на кнопках специальная гравировка для слабовидящих.

9. На первых этажах в холлах организованы колясочные. Попасть внутрь можно только с помощью электронного ключа. Здесь хранятся коляски, велосипеды, самокаты, санки. Их не нужно постоянно спускать и поднимать обратно.

10. Помимо энергоэффективных лампочек в каждой колясочной установлены окна для естественного освещения.

11. При входе в каждый подъезд установлена современная панель домофонной связи, а в каждой квартире - домофонная трубка. При желании есть возможность установить видеодомофон. С их помощью, кстати, открывается не только парадная дверь, но и калитка при входе на территорию закрытого двора.

12. Для безопасности на территории подъездов и в колясочных установлено круглосуточное видеонаблюдение, которое контролируется единым пунктом охраны.

Такие парадные есть не только в "Звездном", но еще и в центре города в ЖК "Сердце Сибири", на Московском тракте в ЖК "Колумб", и на набережной в ЖК "Европейский берег".

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