680 тысяч кубометров леса экспортировала Тюменская область в 2020 году

За 2020 год Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам проконтролировано при отправке на экспорт более 680 тыс. кубометров лесоматериалов (из них 54% пиломатериалов, 40% деловой древесины, 6% прочих лесоматериалов).

Около 75 % леса продано в Казахстан и Узбекистан, остальные 25% - экспорт в Киргизию, Китай, Азербайджан, Таджикистан, Афганистан и прочие страны. В 2020 году Управлением Россельхознадзора оформлено и выдано более 11 тысяч сертификатов.

В 16 случаях отсутствие полного пакета документов, а также наличие карантинных объектов в подкарантинной продукции, стало причиной отказа в выдаче фитосанитарных сертификатов, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.