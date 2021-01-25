Более 19,5 млрд рублей в 2020 году израсходовала Тюменская область на реализацию мероприятий в рамках нацпроектов

Губернатор Тюменской области Александр Моор утвердил отчеты о реализации 49 региональных проектов, которые осуществлялись в Тюменской области в рамках нацпроектов в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба главы региона, достичь большинства запланированных целей и результатов удалось благодаря тому, что органы власти смогли оперативно адаптировать региональные проекты к новым условиям, отметил глава региона.

На исполнение 49 региональных проектов в 2020 году израсходовано 19,52 миллиарда рублей (98,5% от плановых ассигнований). Основная часть средств пошла на развитие системы здравоохранения, поддержку семей, сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечение качественной питьевой водой, развитие дорожной сети. Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев отметил, что организованные в первом квартале прошлого года закупки в рамках региональных проектов позволили своевременно выполнить все запланированные мероприятия, а также направить сложившуюся по результатам конкурсных процедур экономию бюджетных средств на дополнительную поддержку экономики и социальной сферы.

Напомним, что в 2020 году во всех подведомственных исполнительным органам государственной власти Тюменской области учреждениях внедрена региональная и муниципальная информационная система в сфере закупок Тюменской области, которая автоматизировала процессы планирования, организации и контроля закупок.