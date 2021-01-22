Тюменские предприниматели приобретают онлайн-подписки на телемедицину для сотрудников

Телемедицина стала одним из новых трендов для тюменских предпринимателей в 2020 году. Владельцы малого и микробизнеса начали уделять больше внимания здоровью своих сотрудников и активно покупают годовые подписки на онлайн-консультации врачей.

За прошлый год на территории обслуживания Западно-Сибирского отделения Сбербанка предприниматели оформили для своего персонала около 500 пакетов услуг на платформе "СберЗдоровье". Чем больше работников одного предприятия получают доступ к цифровой медицине, тем выгоднее владельцу компании. Например, при покупке от 50 подписок по программе "Все врачи онлайн - Индивидуальный доступ" скидка составит 33%, а если оформить сразу больше 100 пакетов – то 40%.

"СберЗдоровье" — это медицинский онлайн-сервис с практикующими врачами самого разного профиля из московских клиник. В режиме 24/7 специалисты ответят на любые вопросы по здоровью из любой точки мира, по телефону, через браузер или мобильное приложение. Доктор отвечает в течение нескольких минут, а его заключение автоматически сохраняется в личном кабинете.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

"Современный сервис телемедицины позволяет руководителям компаний малого бизнеса проявить заботу о своей команде. Сотрудники могут получать квалифицированные услуги опытных врачей в круглосуточном режиме без траты своего времени на дорогу и очереди в поликлиниках".

Узнать все подробности о сервисе "СберЗдоровья" и приобрести годовую подписку на онлайн-консультации врачей для себя, своих близких и сотрудников можно у персонального менеджера в Сбербанке.