В Тюменской области официально зарегистрированы 29 ломбардов

С 11 января 2021 года для ломбардов начала действовать процедура допуска на финансовый рынок. По новым правилам организации, которые только собираются получить статус ломбарда, а также действующие ломбарды должны направить в Банк России заявление о внесении сведений в государственный реестр ломбардов и необходимые документы.

Если действующие ломбарды вовремя этого не сделают, с 10 апреля 2021 года их деятельность будет ограничена, а если сведения об организации не будут включены в реестр по новым правилам до 9 июля 2021 года, она утратит статус ломбарда.

Юридическое лицо, не состоящее в государственном реестре ломбардов, не имеет права использовать в своем названии слово "ломбард" более 90 дней. Таким образом потребителям будет легче отличить легального участника финансового рынка, надзор за которым осуществляет Банк России, от мошенника.

По состоянию на 15 января 2021 года на территории Тюменской области зарегистрировано 29 ломбардов, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – 30, в Ямало-Ненецком АО – 1. За 9 месяцев 2020 года организации, зарегистрированные на территории Тюменской области (с учетом автономных округов), выдали населению займы на сумму 1,1 млрд рублей. При этом объем выдачи снизился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Просроченная задолженность жителей "тюменской матрешки" по предоставленным ломбардами займам снизилась за год на 13% и составила на 1 октября 2020 года 91 млн рублей.

Проверить, является ли организация легальным участником финансового рынка, можно на сайте Банка России или в мобильном приложении "ЦБ-онлайн".