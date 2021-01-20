В Тюменской области реструктурированы кредиты на 28 миллиардов рублей

В Тюменской области банки продолжают реструктурировать кредиты гражданам и предпринимателям по собственным программам. Так, после завершения приема заявлений на кредитные каникулы, с 30 сентября по 29 декабря 2020 года жители региона направили в кредитные организации свыше 4,5 тыс. заявлений на реструктуризацию. Из них более 60% – по потребительским кредитам, по 17% – по кредитным картам и ипотечным кредитам. За этот период объем реструктурированной задолженности составил 1,7 млрд рублей. Представители малого и среднего бизнеса направили 345 обращений за изменением условий кредитных договоров, объем задолженности по одобренным заявкам составил 200 млн рублей.

В целом в 2020 году за период пандемии жители Тюменской области направили в банки более 43 тыс. заявлений на реструктуризацию и кредитные каникулы. В среднем, каждое второе обращение было одобрено. По всем программам банки изменили условия кредитов на сумму более 14 млрд рублей. На ту же сумму были предоставлены кредитные каникулы или реструктуризация по собственным программам банков субъектам МСП. Предприниматели направили в кредитные организации 2,3 тыс. обращений, по более чем 60% из них было принято положительное решение.

Банк России продлил до 1 апреля 2021 года рекомендации финансовым организациям реструктурировать кредиты гражданам, а также представителям малого и среднего бизнеса, столкнувшимся с ухудшением финансового положения в связи с пандемией, и не назначать пени и штрафы по ним.