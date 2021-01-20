Центр поддержки экспорта помог тюменскому предпринимателю успешно выйти с товаром на международный рынок

пресс-службы Инвестиционного агентства

Изделия из эпоксидной смолы, проиведенные в творческой мастерской "SATURN", покупают жители Японии, США, Германии, Австрии и Швеции, Южной Кореи, Австралии, Таиланда, Саудовской Аравии, ОАЭ, Нидерландах, Кувейте, хотя компнии всего лишь два года. Выйти на международный рынок индивидуальному предпринимателю Владимиру Соколову помогл Центр поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".

Идея построить бизнес на изготовлении и продаже изделий из эпоксидной смолы у Владимира возникла в конце 2018 года. Он начал активно участововать в различных выставках-ярмарках по всей России - заказы увеличились, появились запросы на предметы декора.

С целью дальнейшего продвижения на рынке в июле 2020 года предприниматель обратился в Центр поддержки экспорта, глде ему помогли с разработкой презентационных материалов на английском языке, в поиске партнеров за рубежом. В августе появился первый экспортный контракт в Казахстан, а в декабре при содействии Центра компания вышла на торговую площадку Ebay и уже предлагет свои товары жителям более десяти стран.

Помимо экспорта, компания занимает активную позицию в регионе. Хорошо показала себя на "Тюменской марке", войдя в тройку лучших представителей молодежного предпринимательства. В продолжение сотрудничества с центром Владимир Соколов планирует заявиться на участие в региональном конкурсе "Экспортер года в Тюменской области" и онлайн бизнес-миссии.

Центр поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" оказывает помощь на безвозмездной основе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", напомниняет пресс-служба Инвестагентства.