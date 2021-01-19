Тюменский департамент информатизации стал призером "Проектного Олимпа"

Департамент информатизации Тюменской области занял третье место в VII ежегодном конкурсе профессионального управления проектной деятельностью "Проектный Олимп" в категории "Большие и средние проекты", еще несколько тюменских организациq являются финалистами этого конкурса, сообщает ИА "Тюменская линия".

Руководитель аналитического центра при правительстве РФ Константин Калинин в телеграмме губернатору Александру Моору отметил, что успешной реализацией своих проектов тюменцы способствуют развитию как своего региона, так и в целом страны. "Успешные проекты тюменских организаций не только поддержат развитие региона, но и внесут вклад в достижение результатов национальных проектов Российской Федерации. Надеюсь в будущем году увидеть среди участников "Проектного Олимпа" еще больше организаций Тюменской области, эффективно применяющих в своей работе методы и принципы проектного управления", - отмечено в телеграмме.

Финалистами конкурса в разных категориях стали ГКУ "Центр информационных технологий Тюменской области", ООО "Тюменский нефтяной научный центр", отделение Пенсионного фонда РФ по Тюменской области и центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда Российской Федерации в Тюменской области.