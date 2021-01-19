В Ишиме набирают работников на новый мусоросортировочный завод

Фото -Пресс-служба ООО «Тюменское экологическое объединение»

Мусоросортировочный завод в Ишиме готовится к запуску. На завод требуется 126 работников, сейчас ведется набор персонала, формируется кадровый резерв. Первые специалисты уже прошли обучение и приступили к работе.

"Завод будет обслуживать не только Ишим, но и Ишимский, Армизонский, Аромашевский, Абатский, Бердюжский, Викуловский, Голышмановский, Казанский, Сорокинский и Сладковский районы. С точки зрения становления и формирования культуры обращения с отходами – это важнейшее событие", – уточнила первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.

Проектная мощность предприятия, построенного в 2020 году, составляет 25 тысяч тонн отходов в год. Отобранные материалы будут реализованы на открытой торговой площадке и отгружены покупателям-компаниям Тюмени и Уральского федерального округа, а также в другие регионы России.

Свои вопросы соискатели могут задать по телефону +7 (3452)69-63-58 (доб. 4444), а также направить резюме на электронную почту personal@ekoteo.ru, сообщили в пресс-службе ООО "Тюменское экологическое объединение".