Тюменские предприниматели могут получить статус социального предприятия

Предприниматели, которые развивают социальное направление бизнеса, имеют право на вступление в Перечень социальных предприятий. Статус социального предприятия они могут получить до 1 мая.

"Если предприниматель работает в сфере дополнительного образования или занимается с особенными детьми, содержит частный музей или спортзал, трудоустраивает людей с ограниченными возможностями здоровья или реализует продукцию их производства – значит уже имеет право подать документы на включение в Перечень социальных предприятий", – подчеркивает Александра Князева, руководитель центра инноваций социальной сферы Инвестиционного агентства Тюменской области.

В 2021 году в регионе планируется разработать грантовые инструменты поддержки для социальных предпринимателей. Для участия в новых программах необходимо получить статус социального предприятия.

"Чтобы заявить о себе как о социальном предпринимателе, нужно подать документы для включения в Перечень социальных предприятий. Нам важно знать, какие предприятия ведут работу, сколько их, какой деятельностью занимаются и какие меры государственной поддержки требуются для развития социальной составляющей их бизнеса", — рассказала Александра Князева.

Отметим, что прием документов для признания предприятия социальным продлится до 1 мая 2021 года.

Получить консультацию по включению предприятия в Перечень социальных предприятий можно по телефону центра инноваций социальной сферы Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области": +7 (3452) 49-99-44, доб. 242