В 2021 году тюменским предпринимателям нужно внести изменения в работу с онлайн-кассами

В 2021 году тюменских предпринимателей ждут изменения по работе с онлайн-кассами. Так, из-за отмены ЕНВД с 1 января при переходе на другую систему налогообложения необходимо будет сменить настройки на аппаратах. А уже с 1 февраля все ИП на ПСН, УСН, ЕСХН будут обязаны указывать полные реквизиты в чеке: наименование товара или услуги, количество товара или услуги.

После отмены ЕНВД предприниматели вынуждены переходить на другую систему. Система налогообложения — обязательный реквизит чека, она должна быть правильно указана. Неверные данные в чеке будут наказываться штрафами: 1500 - 3000 рублей для должностных лиц и ИП. Чтобы касса после перехода стала указывать новый режим, нужно сменить настройки, при этом подавать в ФНС заявление на перерегистрацию кассы не нужно.

С 1 февраля 2021 все обязаны будут указывать в чеке наименование товара, по которому покупатель точно поймет, что он купил. До этого небольшие магазины, торговые точки, салоны красоты могли выбивать в чеке просто "товар", "услуга". Теперь же название должно быть конкретным. Не "салат", а "салат Греческий". Не "Одежда", "Джинсы", а "Джинсы мужские, арт. 123456". Артикул не обязателен, но он поможет сократить название и выполнить требование закона по обязательной детализации номенклатуры в чеке онлайн-кассы, ведь длина "наименования" не может быть больше 128 символов вместе с пробелами.

Чтобы вести продажи по правилам, необходимо завести каталог товаров на компьютере, подключить к нему онлайн-кассу и настроить кассовое ПО. Важно знать, что, например, фискальные регистраторы работают в качестве принтера. Весь учет ведется на компьютере, и они в какой-либо доработке не нуждаются, достаточно изменить настройки учета в используемой программе. Смарт-терминал потребуется доработать, если вы используете предустановленное приложение (без обмена с внешними товароучетными программами). Автономные кассы использовать будет затруднительно, но во многих моделях можно включить режим работы в качестве фискального регистратора и дополнить кассу POS-компьютером для работы товароучетной программы.

Кроме того, с 1 июля 2021 года ИП без штата сотрудников будут должны также приобрести онлайн-ККТ. Ранее им разрешалось не использовать кассу. А с 6 августа ИП, продающие товары с маркировкой, перейдут на применение только фискальных накопителей с поддержкой документов версии 1.2.

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