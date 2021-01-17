Аграрии Тюменского района сумели выполнить планы 2020 года

Агросектор Тюменского района показал высокую результативность по итогам 2020 года, а в 2021 году ставит не менее серьезные задачи.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, в прошлом году урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 26,7 центнеров с гектара, это второй показатель среди районов Тюменской области. Картофель был убран на площади 2042 га, это 100% от плана. В связи с продолжительной засухой снизилась урожайность овощей. Но благодаря высокому урожаю капусты удалось собрать урожай овощей практически на уровне запланированного показателя.

Под урожай 2020 года в общей сложности внесли 2858 тонн минеральных удобрений, протравили 100% семян, 18564 га обработали пестицидами.

Повысился надой на одну корову. В 2020 году план был выполнен на 102% - 6635 литров. В этом году планируется повысить надой на одну корову еще на 1,2% за счет приобретения ООО "Ясень-Агро" 350 голов нетелей взамен низкопродуктивного скота. Поголовье коров в минувшем году составило 5852, его в 2021 году планируется поднять до 5860 голов. Производство скота и птицы на убой составило 52 тысячи тонн, яиц – 1 млрд 352 миллиона штук.

Кроме того, в помощь сельхозпредприятиям района в 2020 году закупили 42 единицы новой сельскохозяйственной техники.

Среди поставленных перед агропромышленным комплексом задач на текущий год - не допустить снижения поголовья скота в личных подсобных хозяйствах.