Тюменская область - лидер по производству яйца и молока на Урале

Индекс промышленного производства на юге Тюменской области за 10 месяцев 2020 года по отношению к 2019 году составил 124,1%. По пяти из 11 позиций социального-экономического развития регион является лидером по Уральскому федеральному округу.

Так, за 10 месяцев 2020 года в регионе введено жилья в расчете на 1000 человек 490,9 кв. метров. При этом учитывались индивидуальные дома, но не дачи. По итогам всего года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" ожидается ввод 1 млн 474 тысяч кв. метров жилья. В 2021 году эта цифра планируется еще больше — 1 млн 560 тысяч кв. м.

Тюменская область лидирует по производству яиц и молока на душу населения. Как сообщил заместитель губернатора, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов, за 10 месяцев 2020 года произведено молока в расчете на душу населения почти 315 кг, что в 1,7 раза больше, чем в среднем по РФ и в 2,3 раза больше, чем по УФО. Яиц на душу населения - 855 штук (в 3,3 раза больше, чем в среднем по РФ и в 2,6 раза больше, чем по УФО). Мяса (в живом весе) - 79,5 кг на душу населения, что в 1,2 раза больше, чем в УФО. Однако по последнему показателю — производству мяса — традиционно первое место занимает Челябинская область.

ЯНАО на первом месте по четырем показателям: оборот общественного питания, реальная и номинальная зарплата на человека. Здесь же сохранился самый низкий индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги, пишет "Вслух.ру".