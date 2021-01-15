Профессионалы помогут тюменскому бизнесу участвовать в тендерах

Затянувшаяся пандемия и связанные с нею ограничения внесли свои коррективы в развитие бизнеса. Чтобы удержаться на плаву и продолжить развитие, предпринимателям следует изучать любые возможности и искать новые подходы. Расширить рынок сбыта можно, например, за счет участия в тендерах.

Тендеры позволяют выгодно реализовывать различные товары и услуги без особых затрат, создают прозрачную рыночную среду и помогают расширить рынок сбыта. К тому же в случае победы процедура гарантирует исполнение заказчиком взятых перед подрядчиком обязательств. Однако для успешного участия в тендерах нужно обладать пониманием многих нюансов, на детальное изучение которых может уйти немало ценного времени, при этом позитивный итоговый результат не обеспечен.

К счастью, ничто не запрещает предпринимателю привлечь к процессу квалифицированных специалистов, знающих и тонкости проведения тендеров, и законодательную базу. Оптимальный вариант в этом случае – услуги комплексного тендерного сопровождения от профессионалов.

В Тюмени огромным опытом в данной сфере обладает аккредитованный удостоверяющий центр "Русская Компания". Специалисты предлагают как единовременную помощь на каком-либо этапе участия в тендере, так и полное сопровождение, а также комплексные пакеты с услугами, которые отвечают индивидуальным потребностям любой компании.

Эксперты помогут в поиске подходящих закупок, оформлении и размещении заявок на электронных торговых площадках, получении электронной подписи для торгов, юридическом контроле процедуры в соответствии с законодательством, оказывают представительство в суде при необходимости и помогают в ряде других вопросов. При этом сопровождение поставщиков при участии в торгах осуществляется без процента от победы!

Узнать подробности можно на сайте "Русской Компании". Также получить консультацию можно по телефону: +7 (3452) 68-00-86.