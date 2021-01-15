Гарантийный фонд предоставил тюменскому бизнесу поручительства на 635,16 млн рублей

За 2020 год гарантийным фондом инвестиционного агентства Тюменской области предоставлено поручительств на общую сумму 635,16 млн рублей. Это позволило привлечь инвестиции в экономику региона на сумму 2,2 млрд рублей и сохранить более 4,5 тысяч рабочих мест, сообщает инвестиционное агентство.
"Для снижения рисков банки стали консервативнее подходить к оценке залогового обеспечения. Случается, что предприниматель не может обеспечить залог — нет необходимого объема средств или залог не подходит под требования банка, например, имеет низкую ликвидность и прочее. Тогда предприниматель может воспользоваться нашими поручительствами", — рассказал Алексей Мартын, руководитель гарантийного фонда инвестиционного агентства.
Гарантийный фонд Инвестиционного агентства Тюменской области предоставляет поручительство до 50% суммы кредита.
С конца прошлого года Гарантийный фонд ведет проектный офис по сопровождению инвестиционных проектов через банковские и лизинговые продукты. В проектном офисе предприниматель может получить финансовую поддержку на развитие бизнеса с учетом программ государственной поддержки в регионе.
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