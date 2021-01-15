"Русская компания" оказывает индивидуальные услуги тюменскому бизнесу

Оптимизация рабочих процессов. Снижение материальных и временных затрат. Увеличение прибыли. Постоянная связь с клиентами и партнерами. Передовые телекоммуникационные технологии. Всё это доступно тюменским предпринимателям благодаря ООО "Русская компания".

В арсенале компании – множество полезных услуг. Провайдер проводит Интернет для офисов, включая настройку локальной сети, благодаря которой обмен данными между сотрудниками выйдет на новый уровень, и создание каналов связи. Организует высокоскоростные Wi-Fi-зоны (Hot Spot) для работников и клиентов. Оказывает услуги телефонной связи, включая IP-телефонию, которая позволяет использовать Интернет или любую другую IP-сеть для ведения телефонных разговоров и передачи факсов в режиме реального времени.

Весьма популярной среди тюменских предпринимателей услугой является Colocation – размещение серверного оборудования предпринимателя на территории провайдера и подключение его к каналам связи с высокой пропускной способностью. Это гарантирует повышение производительности, бесперебойную работу техники, контроль микроклимата помещений, а также работу служб контроля доступа и мониторинга.

С помощью услуги "Виртуальная АТС" предприниматель может объединить в единую сеть независимо от местоположения все офисы, включая как стационарные, так и мобильные телефоны. Клиент получает единый многоканальный номер, удобный телефонный справочник, автоматическое голосовое меню-приветствие (IVR) и возможность перевода вызова.

В случае переезда предприятия незаменимой станет услуга "Русфон". Благодаря "Русфону" можно перенести рабочий телефон на другой адрес, даже в другой город, сохранив при этом прежний номер. Обмениваться можно не только голосовыми, но и видеоданными, для услуги нужен лишь доступ в Интернет. При этом "Русфон" дешевле стандартной проводной телефонии.

"Русская компания" работает как с крупными холдингами, так и с небольшими предприятиями. К каждому клиенту региональный провайдер обеспечит индивидуальный подход для решения конкретных задач. Гарантирована круглосуточная и ежедневная техническая поддержка.

Узнать больше об услугах связи для бизнеса от ООО "Русская компания" можно по телефону (3452) 39-00-39, а также на сайте.