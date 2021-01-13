Специалисты рассказали об изменениях в программе предоставления участков многодетным семьям

С 2011 года в Тюменской области действует программа бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям. Рассказываем, как получить поддержку и что изменилось в программе за последний год.

Многодетные семьи имеют право приобрести бесплатно садовый земельный участок либо земельный участок для индивидуального жилищного строительства при одновременном соблюдении нескольких важных условий.

Так, оба родителя (а в семье с одним родителем — только этот родитель) должны проживать в Тюменской области не менее 5 лет. Такой "ценз оседлости" помогает в первую очередь предоставлять участки тем гражданам, которые много лет жили и работали в регионе. В Тюменской области в этот срок также включается и проживание в Ханты-Мансийском или Ямало-Ненецком автономных округах.

Также многодетная семья обязательно должна состоять на учёте как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Решение об отнесении семьи к этой категории принимает орган местного самоуправления.

И, конечно, на момент подачи заявления в семье должно быть трое и более детей не старше 18 лет, а вся семья — проживать по месту жительства.

Есть и семьи, которые имеют право на первоочередное получение участка — это семьи с родителем или ребёнком с инвалидностью.

Соцвыплата вместо земельного участка

С июля 2020 года у многодетных семей Тюменской области появилась возможность получить социальную выплату взамен земельного участка. Размер такой выплаты равен усреднённой кадастровой стоимости участка в 10 соток в Тюменской области — это 323 250 рублей. На четвёртого и последующего детей предусмотрена доплата 64 650 рублей.

Выплату можно направить на приобретение жилья на первичном рынке, первоначальный взнос при получении ипотечного жилищного кредита, погашение основной суммы долга и (или) уплату процентов по ипотеке, а также на покупку объекта по договору участия в долевом строительстве. Средства зачисляются напрямую банку или застройщику.

Практика уже показывает, что для многих многодетных родителей такая сумма помогает существенно сократить свои расходы на проценты по ипотеке или вовсе закрыть её остаток. В 2020 году деньги вместо участка выбрали уже 169 многодетных семей.

А земельные участки за время действия программы получили 9 045 семей (данные по состоянию на 1 января 2021 года). Важно отметить, что в 2021 году к предоставлению планируется большой пул участков в Тюменском районе.

Куда обращаться?

Семьям из Тюмени и Тюменского района — в департамент имущественных отношений Тюменской области, а семьям из другого села или города — в орган местного самоуправления, иначе говоря, в администрацию по месту жительства.

Документы можно подать уже привычным способом через МФЦ, направить почтой или в электронном виде на портале госуслуг.

О чем важно помнить

При предоставлении участка семье направляется соответствующее уведомление, поэтому если семья меняет адрес проживания (в пределах Тюменской области), надо обязательно уведомить об этом ответственный орган.

Ещё из важного — для получения участка не должно быть пробелов в регистрации больше 60 дней.

Это подтвердит свидетельство о регистрации по месту пребывания либо копия решения суда об установлении этого факта. Такие документы надо предоставить до направления многодетной семье уведомления о предоставлении участка.

Выбор участка

Многодетная семья может самостоятельно осмотреть участок перед его получением. И если семью не устраивает предлагаемая ей земля, то она может отказаться от неё и рассмотреть ещё один вариант из другого перечня. Для осмотра участка и принятия решения у многодетных родителей есть целых два месяца. При отказе и от второго варианта участка семья исключается из очереди, кроме семей, поставленных на учёт до 28 января 2016 года — им предлагается 3 варианта.

Подробная информация о предоставлении земельных участков многодетным семьям размещена на портале органов власти региона admtyumen.ru в разделе Выделение земельных участков многодетным семьям.

Консультацию можно получить по телефонам (3452) 50-80-85, 63-14-83, 63-14-86.