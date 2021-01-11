Более 6 тысяч тюменских семей получили матпомощь на ремонт печей и замену электропроводки в частных домах

В Тюменской области в частных жилых домах, где проживают граждане и семьи из групп риска, за счет бюджета установлено 18 тысяч противопожарных датчиков-извещателей. Для профилактики пожаров в период новогодних праздников работники социальных служб совместно с полицией и МЧС провели более 38 тысяч подомовых обходов. Только с 25 декабря по 9 января в рамках проведённых межведомственными бригадами подомовых обходов количество выходов в семью (к гражданам) составило более 112 000. Эта работа продолжается.

Материальную помощь на ремонт печей и замену электропроводки получили более 6 тысяч семей. Расходы областного бюджета на эти цели превысили 83 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора.