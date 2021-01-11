Муниципальные парковки Тюмени с 11 января вновь стали платными

В новогодние праздники все муниципальные парковки областного центра работали в бесплатном режиме. Сегодня, 11 января, они переведены на прежний график работы.

Как отметил накануне праздников глава города Руслан Кухарук, решение об отмене платы за парковку на все новогодние каникулы было принято ради удобства тюменцев и гостей города, чтобы они со своими семьями могли больше времени проводить на свежем воздухе.

Всего в Тюмени действует 8 платных паркингов на 582 машино-мест, 107 из них организованы в 2020 году. Самым удобным способом оплаты паркинга является мобильное приложение "Тюменские парковки". Через него водитель может оплачивать паркинг в течение дня, воспользовавшись кнопкой "постоплата за сутки", а также оплачивать паркинг поминутно, напоминают в администрации города.