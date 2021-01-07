Тюменская область – лидер на Урале по вводу жилья и производству молока

Тюменская область является лидером по пяти из 11 позиций в рейтинге регионов Уральского федерального округа. Традиционно лучшие показатели по промышленному производству, производству молока и яиц на душу населения, вводу жилья на 1000 человек и обороту розничной торговли на жителя.

Такие данные по социально-экономическому положению регионов УФО за 9 месяцев 2020 года приводит Тюменьстат.

По обновленным данным ведомства, за январь – ноябрь индекс промышленного производства в Тюменской области составил 122,4%. Надои молока на одну корову в сельхозорганизациях без учета малого бизнеса составили 7 тыс. 10 килограммов, яйценоскость кур-несушек – 304 яйца. Эти показатели выше, чем в 2019 году.

За 11 месяцев введено 1 млн 32,11 тыс. кв. метров жилой площади, в том числе на садоводческих участках. Оборот розничной торговли в январе – ноябре составил 374 млн 332,1 тыс. рублей. Самым затратным у жителей оказался 3-й квартал – 109 млн 237,5 тыс. рублей. С учетом официальной численности населения это чуть больше 22 тысяч рублей в месяц на человека, пишет "Вслух.ру".

По данным на 1 ноября 2020 года, численность населения Тюменской области составила 1 млн 542,8 тыс. человек, по сравнению с 1 ноября 2019 годом увеличилась на 7,3 тыс. человек. Рождаемость превысила смертность.