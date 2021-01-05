Тюменцы начинают подавать налоговые декларации онлайн

Свободное время на новогодних каникулах тюменцы могут использовать для сдачи декларации 3-НДФЛ. Сделать это можно онлайн через "Личный кабинет налогоплательщика" на официальном сайте УФНС. Доступ для приема налоговых деклараций за 2020 год открылся с 1 января.

Вход в личный кабинет осуществляется по авторизации сайта госуслуг. В разделе "Жизненные ситуации" нужно выбрать "Налоговая декларация 3-НДФЛ". Можно загрузить уже готовый документ или заполнить онлайн.

"Мы рекомендуем заполнять декларации через личные кабинеты: это удобно и занимает минимум времени. Никуда ехать не нужно. Для заявителей есть подсказки, через личный кабинет можно отслеживать дальнейший статус", - отметила заместитель руководителя управления ФНС по Тюменской области Ольга Иванова.

Срок подачи декларации 3-НДФЛ заканчивается 30 апреля. Этот срок актуален для деклараций на доходы, уплатить налоги необходимо – до 15 июля. В 2020 году сроки были изменены из-за пандемии, корректировок на 2021 год не было. Подать декларацию для оформления налогового вычета можно в течение всего года.

Напомним, физические лица подают декларацию после продажи имущества, находящегося в собственности менее 3 лет, по доходам от сдачи недвижимости в аренду, по авторским гонорарам и доходам, при которых не был удержан налог, с выигрышей в лотерею, подарков дороже 4 тысяч рублей и т.д. Декларации также заполняют индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой, пишет "Вслух.ру".