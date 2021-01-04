В Тюмени растет спрос на загородную недвижимость

Трендом 2021 года в сфере недвижимости, по мнению тюменских экспертов, станет повышенный спрос на коттеджи, дачи, земельные участки. В прошедшем году интерес к загородной недвижимости был большой даже в периоды низкой покупательской активности.

По данным одного из крупнейших агентств недвижимости в Тюмени, в пиковые периоды спрос на загородные дома в 2,6 раза превышал показатели прошлого года. Даже в летнее время, когда обычно наблюдается низкий спрос на коттеджи и дачи, покупательская активность оставалась на высоком уровне. Из-за такого ажиотажа количество предложений от покупателей сократилось на 17%.

Наибольшей популярностью летом этого года пользовались земельные участки, ими интересовались 45% всех потенциальных покупателей, на втором месте — загородные дома, на третьем — дачи. Осенью же спрос сместился в сторону благоустроенных загородных домов.

Наиболее популярны объекты по цене 3,5-5 млн рублей. Спрос на дачи сезонно снизился, поэтому приобрести их сейчас можно с хорошей скидкой.

Руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании Антон Сауков сообщил, что продолжит расти стоимость на загородные дома, особенно расположенные в радиусе 15 километров от города. А вот интерес к традиционным дачам снижается вместе со снижением среднего возраста покупателей.

Росту спроса на загородные дома способствует упрощение процедуры оформления сельской ипотеки под 2,7% годовых. Кроме того, сейчас появилась возможность использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса. На федеральном уровне запущена тестовая льготная ипотека для молодых семей на собственные дома. Скорее всего, она еще больше подогреет и спрос, и цены в этом сегменте, пишет "Тюменская область сегодня".