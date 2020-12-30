На тюменской таможне задержали контрафактный парфюм и аксессуары на 44 млн рублей

Фото предоставлено пресс-службой Тюменской таможни

Тюменские таможенники передали Росимуществу более 14 тонн товаров, признанных судом бесхозяйными. Среди 10 тысяч единиц задержанных товаров присутствовала продукция с нарушением прав интеллектуальной собственности.

Из Республики Казахстан нарушитель пытался ввезти контрафактный парфюм от "LACOSTE", "HUGO BOSS", "GUCCI", "CHANEL", "DOLCE & GABBANA" и под другими наименованиями. Также он пытался провезти автомобильные аксессуары: брелоки с маркировкой "BMW", "LEXUS", "OPEL", чехлы для автомобильных сигнализаций, нескользящие коврики для телефона.

Фура, набитая подделками, следовала в Новосибирск, на российско-казахстанской границе груз был задержан.

"Запросы, отправленные представителям правообладателей товарных знаков, подтвердили контрафактность продукции. Ущерб оценили на сумму свыше 44 миллионов рублей", — рассказал начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров таможни Александр Решетников.

Владельца товаров установить не удалось. Суд принял решение о признании имущества бесхозяйным и передаче его в региональное подразделение Росимущества.

Всего с начала 2020 года Тюменской таможней представителям Росимущества передано около 11 тысяч бесхозяйных товаров почти на 54 миллиона рублей.