Доступ к качественной воде получили 15 тысяч жителей пригорода Тюмени

Водовод "Тюмень – Каскара", пролегающий через Ембаево, Яр и деревню Тураева, запущен в эксплуатацию 29 декабря. Доступ к централизованному водоснабжению получили 15 тысяч человек.

Строительство сетей проведено в рамках концессионного соглашения, что позволило без ущерба качеству сэкономить в бюджете 5,5 млрд рублей. "Затраты снижаются, потому что применяется ресурсный метод ценообразования. Частный партнер заинтересован в новых потребителях. А поскольку сеть он и эксплуатирует, он делает ее качественно, потому что любые аварии – это потери, которые ложатся убытками на деятельность компании", – пояснил замгубернатора Вячеслав Вахрин.



В 2021 году начнется строительство водоводов к селам Червишево, Онохино, Боровский и Мальково. До 2025 года планируется проложить более 200 км сетей для обеспечения пригорода водой с тюменских водоочистных сооружений, сообщает ОперШтаб.