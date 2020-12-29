На полгода раньше срока: тюменский застройщик выдал ключи в доме на набережной

Праздники еще впереди, а некоторые тюменцы уже стали счастливее - в доме "Неаполь" в "Европейском береге" прошла выдача ключей. Изначально планировалось закончить строительство во втором квартале 2021 года, однако произошло это на полгода раньше.

Разговор с новоселами дома “Неаполь”

Похоже, застройщик взял курс на приятную тенденцию - в прошлый раз на полгода раньше сдалась первая очередь проекта, тоже накануне новогодних праздников.

"Мы очень надеялись получить ключи в этом году! Процесс выдачи прошел без заминок: менеджер все очень любезно и грамотно объяснила, ознакомила со всеми основными моментами”, - рассказала о своих впечатлениях Татьяна после получения ключей. “Мы выбрали Европейский берег, потому что он расположен в нашем любимом и знакомом районе, еще мы уверены, что застройщик надежный - знакомы с другими проектами в городе. Нам изначально понравилась концепция района, разнообразная инфраструктура как в самом проекте, так и в близлежащих микрорайонах и транспортная развязка здесь удобная. Спасибо за оправданные ожидания. Мы очень рады!”

“Получить ключи от квартиры на полгода раньше, еще и перед новогодними праздниками - это невероятно приятно и радостно. Мне кажется новоселье - это всегда, как начало новой истории в твоей жизни, а когда это совпадает еще и с Новым Годом - веришь, что эта история будет особенной.

Я не ожидала, что получу ключи от своей собственной квартиры раньше, поэтому до сих пор непривычно осознавать, что совсем скоро перееду туда. Но почему-то уверена, что эта квартира станет местом, куда я с удовольствием буду возвращаться каждый день. Спасибо Страна, что сдали наш “Неаполь” раньше срока. Я безумно рада, жду переезда и дальнейшего знакомства с районом” - поделилась эмоциями Елизавета после получения ключей от своей первой квартиры.

Благоустройство бульвара

Для тех, кто еще не знаком с проектом, Европейский берег располагается на набережной города напротив исторического центра, но локация далеко не единственная особенность.

Выходя из дома, вы попадаете на собственный пешеходный бульвар - центр притяжения всех жителей. Его благоустройство уже в процессе. Длиной 260 метров бульвар тянется до самой набережной и освещается в темное время суток. В центре располагаются детские аттракционы и уникальный спортивно-игровой комплекс, вдоль пешеходных дорожек установлены просторные деревянные лавочки для отдыха, а по другую сторону - велосипедные дорожки длиной более 1 км. Они пролегают вдоль улиц по выделенным участкам тротуара, через бульвар и до набережной реки Тура.

И если дом “Неаполь”, в котором прошла выдача ключей уже полностью заселен, то в доме “Лондон” еще можно выбрать варианты, с окон которых открываются потрясающие виды на Туру и набережную. Квартиры с таким видом, кстати, последние. Что в них еще особенного?

Умные квартиры в доме "Лондон"

Представьте себе идеальную квартиру: высокие потолки, большие окна, отдельная гардеробная, у каждого места в квартире есть своя функция. Такие планировки вы найдете в “Лондоне” или любом другом доме проекта. Всего в комплексе более 69 планировочных решений. Преимущественно это квартиры евро формата с просторными кухнями-гостиными от 21 до 162 кв.м. Приятная особенность - минимальное количество несущих стен. При желании можно перепланировать площадь так, как захочется. В квартирах много солнечного света и минимальный уровень уличного шума - высота окон начинается от 1,75 м и достигает 3 метров на верхних этажах.

Каждый квадратный метр квартиры продуман с точки зрения полезности пространства: гардеробные, места под встроенные шкафы и даже специальное место под кондиционер на лоджиях.

Домофоны установлены в каждой квартире. С их помощью открывается не только вход в парадную, но и калитка при входе или выходе на территорию комплекса.

Свободные квартиры еще остались в последнем доме проекта - доме Лондон. Ознакомиться с актуальными планировками можно на сайте tmn.strana.com, задать вопросы или записаться на экскурсию - по телефону: +7 (3452) 66-73-94.