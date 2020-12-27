Тюменцы стали чаще вкладывать деньги в банк

Более 250 тыс. рублей составляет размер среднего вклада в банках Тюменской области. При этом объем вкладов физических лиц за последнее время вырос.

Как сообщили в "Агентстве по страхованию вкладов", за девять месяцев 2020 года объём вкладов физических лиц, привлечённых на территории УФО всеми банками, увеличился на 167 млрд рублей – до 2 трлн 305 млрд рублей. На треть увеличились депозиты до востребования, вклады со сроком размещения до года увеличились на 20,1%. Выросли также вклады свыше 3 млн рублей.

По данным на 1 октября 2020 года средний размер вклада в банках, зарегистрированных в УФО, оценивался в 263,8 тыс. рублей. Зарегистрированных в Тюменской области – 252,5 тыс. рублей. Для сравнения: в Челябинской области – 161,9 тыс. рублей, в Свердловской области – 304,4 тыс. рублей, в ХМАО-Югре – 511,7 тыс. рублей, пишет "Вслух.ру".

Кроме того, жители Тюменской области стали более активно брать ипотеку, в том числе с господдержкой по льготной ставке. В 2020 году вырос спрос на новостройки в регионе.