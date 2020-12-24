В Тюменской области денежные объемы на счетах эскроу составили 33 млрд рублей

На 1 ноября 2020 года количество счетов эскроу в долевом строительстве в Тюменской области без учета автономных округов составило 12,8 тысяч, остатки средств на счетах превысили 33 млрд рублей. По этим показателям регион занимает первое место в Уральском федеральном округе.

В Тюменской области банками заключено 84 договора с застройщиками. Сумма кредитных линий превысила 52 млрд рублей. При этом с "раскрытых" счетов перечислено застройщикам почти 2 млрд рублей. "Раскрытыми" называются счета, средства на которых стали доступны застройщикам после завершения строительства объектов.

С 1 июня текущего года объем средств на счетах эскроу в Тюменской области увеличился в 3 раза.