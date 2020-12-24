"Страна Девелопмент" подвела предварительные итоги продаж 2020 года

Продажи компании "Страна Девелопмент" в 2020 году составили рекордные 20 млрд рублей, доля ипотеки – более 70%

Компания "Страна Девелопмент" подвела предварительные итоги продаж уходящего 2020 года. В этом непростом для игроков рынка недвижимости году застройщик показал отличные результаты: годовая выручка достигла рекордных для компании 20 млрд рублей.

При этом компания строит свои проекты с опережением – уже 10 домов "Страны Девелопмент" было построено раньше срока, указанного в РНС.

Наибольший объем продаж в 2020 году пришелся на Тюмень. В этом городе застройщиком было продано почти 130,3 тыс. кв. м. Интересно также отметить, что более 1700 сделок прошло с использованием ипотеки. Средняя цена продажи в Тюмени составила 3,6 млн рублей, средняя стоимость кв. м – 76,8 тыс. руб./кв. м.

В столице на данный момент компания активно наращивает земельный банк и реализует свой первый столичный проект бизнес-класса – "Донской квартал", который находится в Донском районе.В нем в этом году реализовано 6,9 тыс. кв. м. В Москве средняя цена продажи составила 10,6 млн рублей, а средняя стоимость кв. м достигла 270,1 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге в начале декабря "Страна Девелопмент" объявила об официальном старте продаж своего нового проекта. Дом повышенной комфортности "Принцип" строится на улице Двинской, на Гутуевском острове, с видом на Финский залив.

"Этот год стал очень значимым и плодотворным для нас – несмотря на пандемию и локдаун, компания успешно его закончила и поставили перед собой новые амбициозные планы. Весной мы быстро перестроили все бизнес-процессы, запустили онлайн продажи и онлайн ипотеку, тем самым добившись высоких показателей продаж.

Соблюдение сроков ввода для нас является принципиальным моментом и поэтому мы приложили все усилия для того, чтобы не допустить ни одной просрочки и даже ввести корпуса с опережением.

Приоритетным направлением в 2021 году для "Страны Девелопмент" станет наращивание земельного банка и развитие портфеля в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Екатеринбурге. Для этих целей в начале декабря банк ДОМ.РФ открыл "Стране Девелопмент" кредитную линию 17,5 млрд рублей. Они пойдут на покупку новых участков и строительство проекта "Сердце Сибири" в Тюмени", - подчеркнул Александр Гайдуков, генеральный директор "Страна-Девелопмент".

"Страна Девелопмент" —федеральная девелоперская компания полного цикла, реализующая крупные проекты в сфере жилой и коммерческой недвижимости на территории РФ.

Офисы компании открыты в Тюмени, Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В настоящий момент портфель компании насчитывает 5 проектов в Тюмени, и по одному – в Москве и Санкт-Петербурге.