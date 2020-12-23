Школу в районе улиц Зелинского и Менделеева в Тюмени достоят в первой половине 2021 года

Продолжается строительство школы на 1200 учебных мест в городе Тюмени в районе улиц Зелинского и Менделеева в рамках нацпроекта "Образование".

Школа строится по проекту, включенному Минстроем в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, как отвечающему всем критериям экономической эффективности и рекомендованному для тиражирования по всей стране. Такие школы уже открыты в Тюменской области в мкр "Ямальский-2", 4-й Заречный и в районе улицы Бориса Житкова города Тюмени, а также в 15 мкр города Тобольска.

Общая площадь здания школы переменной этажности – более 20 тыс. кв. м. Учебные заведения поделены на три блока: в первом ? средние и старшие классы, во втором - начальное звено, в третьем - столовая, спортивный зал, библиотечный комплекс, актовый зал и администрация.

На прилегающей к школе территории будут обустроены беговая дорожка, турниковый комплекс и универсальная спортивная площадка.

Работы ведутся согласно графику производства работ. На сегодняшний день выполнены работы по возведению коробки здания, наружным инженерным сетям, завершены кровельные работы. Внутри здания ведется черновая и чистовая отделка, монтаж внутренних инженерных сетей и лифтового оборудования. Завершение строительства запланировано во 2 квартале 2021 года.

В Тюменской области каждый год вводят в эксплуатацию не менее трех школ, причем строят образовательные учреждения не только в крупных городах области, но и в сельских поселениях, а также в труднодоступных территориях. В 2020 году в рамках нацпроекта "Образование" завершилось строительство семи школ, в 2019 году – трех школ, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.