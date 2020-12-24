Тюменская область в 2020 году делала ставку на инновации в экономике, промышленность, АПК и туризм

В экономически сложный год, усугубившийся пандемией коронавируса, Тюменской области удалось удержаться на прежних позициях развития и найти компромиссные решения, позволяющие, с одной стороны, бороться с ростом заболеваемости, с другой — помогать малому и среднему бизнесу выживать в новых условиях.

Как следует из общей оценки социально-экономической ситуации в регионе, с января по сентябрь в Тюменской области наблюдался рост промышленного производства. Определяющее влияние на динамику промышленности оказывали обрабатывающие производства. Наблюдалось увеличение выпуска сельхозпродукции. Реализуются инвестиционные проекты, при этом наибольший объем инвестиций направлен в производственный сектор. За счет естественного и миграционного приростов увеличилась численность населения области.

Промышленность

За девять месяцев 2020 года индекс промышленного производства составил 127,1% к январю-сентябрю 2019 года, средний показатель по стране – 97,1%. Особо впечатляющим стал рост оборотов в обрабатывающих производствах — 166,2 процента. Высокие показатели обусловлены в первую очередь деятельностью "ЗапСибНефтехима". По итогам 10 месяцев "ЗапСибНефтехим" выпустил 1 млн 322 тыс. тонн полимеров. На предприятии работают 1 200 человек, средний возраст сотрудников — 34 года.

Строительство "ЗапСибНефтехима" началось в 2015 году, и это крупнейший инвестпроект в Тюменской области, в реализации которого участвовали и местные строительные и сервисные организации. В четвертом квартале этого года нефтехимический комплекс достиг проектной мощности. "Выход комплекса на проектную мощность укрепит статус Тюменской области в качестве региона-локомотива. Уже по итогам 10 месяцев первого года работы "ЗапСибНефтехима" рост индекса промышленного производства в категории "Обрабатывающие производства" в Тюменской области составил 158,9%. Общий рост индекса промпроизводства в регионе за этот период – 124,1%. СИБУР, зарегистрированный в Тюменской области, является нашим надежным партнером и в реализации совместных социальных проектов, направленных на повышение качества жизни в регионе в целом и в Тобольске", - отметил губернатор Александр Моор.

Развиваются в регионе и другие предприятия, оперативно реагируя на ситуацию и запросы рынка. Так, завод "Тюменские аэрозоли", оценив востребованность дезинфицирующих средств, в апреле этого года приступил к выпуску cпиртовых антисептиков для обработки рук. В целом завод выпускает более 230 наименований различной продукции и экспортирует ее в 35 стран. В декабре компания "Тюменские аэрозоли" во всероссийском конкурсе "Экспортер года" заняла второе место в номинации "Прорыв года". Расширять географию продаж компании помогает помощь со стороны региональных властей: "Во многом это стало возможным благодаря мерам поддержки, которые оказывает предприятиям малого и среднего бизнеса правительство Тюменской области, — считает генеральный директор ООО "Тюменские аэрозоли" Юрий Холодилин, — мы тесно сотрудничаем с региональным центром поддержки экспорта, пользуемся его услугами".

Отмечается рост и в лесной промышленности региона. "Общий объем обработки древесины в Тюменской области 9 месяцев 2020 года составил более 3 миллиардов рублей, объем производства мебели - 772 миллиона рублей. Это значительно больше, чем в прошлом году. Ситуация в отрасли стабильна", - сообщил директор областного департамента лесного комплекса Леонид Остроумов.

АПК

Для большинства районов Тюменской области предприятия агропромышленного комплекса являются основой экономического и социального развития. Благодаря сельским труженикам, работникам пищевой и перерабатывающей индустрии жители региона обеспечены качественными продуктами питания, успешно решаются вопросы продовольственной безопасности. В период пандемии предприятия АПК не прекращали свою деятельность. Благодаря тому, что руководители сельхозпредприятий смогли грамотно организовать работу коллективов, принять правильные и взвешенные решения, которые привели к успешному результату. Несмотря на пандемию, жаркое и засушливое лето аграрии региона собрали более 1,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

"После завершения посевной наступила необычайная для нашего климата засуха. В июле температура воздуха поднималась до 35-37 градусов, причем почти без осадков. Но мы обеспечили сбор урожая, засыпку семян и заготовку кормов в полном объеме, полностью удовлетворив потребности региона", - сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов. Некоторую часть запасов можно даже реализовать на внешнем рынке, считает он.

"Цены на сельхозпродукцию в 2020 году сформировались выше прошлогодних, поэтому в финансовом плане итоги аграрного сезона можно назвать позитивными", - отмечает Владимир Чейметов.

За счет собственного производства Тюменская область полностью обеспечивает нормативную потребность населения региона в основных продуктах питания: муке для хлебопечения, молоке, яйце, мясе свинины и птицы, картофеле, моркови. По вкусу пришлась тюменская продукция и за рубежом. Сегодня область осуществляет экспорт во многие страны мира. В этом году объем поставок в другие страны увеличился, а их география расширилась. Так, Агрохолдинг "Юбилейный" начал экспорт глютена в Турцию и США, Агрофирма "КРиММ" осуществила поставки картофеля в Сербию. Всего же продукция АПК Тюменской области экспортируется в 14 стран мира, в том числе в Нидерланды, Казахстан, Китай, Германию, Беларусь, Узбекистан, Монголию, Латвию, Туркмению, Азербайджан, Киргизию. Наибольшая доля экспортных поставок приходится на Заводоуковский маслозавод, который поставляет рапсовое нерафинированное масло в страны ЕЭС и Китай.

В регионе хорошими темпами развивается крупнотоварное производство. В Голышмановском городском округе в этом году запущена в эксплуатацию третья очередь предприятия "Тюменские молочные фермы" на 6 тысяч голов дойного стада. Тепличный комбинат компании "ТюменьАгро" в Нариманово увеличил площадь теплиц для выращивания овощей на 17 га. Это позволит полностью удовлетворить потребность жителей региона в овощах, выращиваемых на защищенном грунте.

Продолжается реализация масштабного инвестпроекта по строительству крупной птицефабрики в Юргинском районе и Голышмановском городском округе. Открывшийся в Ялуторовске цех сушки молока компании "Данон" будет выпускать продукцию, которая пользуется хорошим спросом на мировом рынке. Уже планируются поставки в Китай. Подписание летом 2020 года соглашения между правительством Тюменской области, Россельхозбанком и компанией "Дамате" дало старт инвестиционным проектам по созданию в регионе племенного репродуктора индейки и современного овцеводческого хозяйства.

Работа по привлечению в тюменский агропромышленный комплекс новых инвесторов, способных предложить и реализовать высокотехнологичные проекты в таких отраслях, как животноводство и растениеводство продолжается, отмечает замгубернатора, глава департамента АПК Владимир Чейметов.

Не остаются без внимания властей и небольшие фермерские хозяйства. 2020 год в регионе был объявлен Годом сельского предпринимательства. И хотя пандемия заставила скорректировать планы, многие мероприятия состоялись, а проект "SMART-школа сельского предпринимателя" - новый формат "Школы фермера" - на федеральном уровне признан одной из лучших практик субъектов РФ. В проекте участвуют 400 человек, наряду со взрослыми слушателями в SMART-школе принимают участие пять команд старшеклассников из Армизонской, Нижнетавдинской, Киндерской, Велижанской и Вагайской школ. Обучение проходит в формате online-встреч со спикерами и сопровождения учебных проектов в реальном времени. Программа включает изучение общемировых трендов в АПК, новых технологий и прогрессивных методов ведения агробизнеса, привлечение частных партнеров с финансами, инструменты получения господдержки.

В рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Тюменской области развивается система поддержки физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" - так называемые самозанятые. На сегодня таких в регионе около 14 тысяч человек. В поддержку им центр "Мой бизнес" запустил курс "Начни своё дело. Самозанятые" — 25 бесплатных видеоуроков по старту бизнеса и началу своего дела. А в декабре 2020 года фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" заявил может выступить гарантом по обязательствам самозанятых перед банками, микрофинансовыми организациями, лизинговыми компаниями, участвующими в программе "Гарантийный фонд". "Это отличный инструмент для привлечения заемных банковских средств и развития своего дела. Раньше такая форма поддержки была доступна только предпринимателям и юридическим лицам"", — считает руководитель гарантийного фонда Алексей Мартын.

Поддержка самозанятых крайне важна, фактически это первый шаг к развитию бизнеса, становлению дела, в этом кроется большая социальная роль. Сегодня в регионе есть яркие примеры старта бизнеса в режиме самозанятости по оказанию услуг, производству кондитерских изделий и даже производству мебели, отмечают в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Строительство

Застройщики в Тюмени и Тюменской области в 2020 году не только сохранили объемы ввода жилищного строительства, но и оперативно перестроились на новые условия труда, соблюдая все необходимые санитарные нормы. Благодаря этому регион сможет достичь установленных Минстроем России показателей по вводу жилья – по итогам года мы в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" ожидается ввод 1 млн 474 тысяч кв. метров.

Всего же в области строится 279 многоквартирных домов общей площадью жилья 2,727 млн. кв. метров. За 11 месяцев этого года разрешений на строительство многоквартирных домов выдано на 45 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года: 96 общей площадью жилья 984,7 тыс. кв. м. Это на 45% больше количества разрешений, выданных за такой же период 2019 года (66 разрешений на строительство 892,636 тыс. кв. м).

Одним из факторов, влияющим на показатели ввода и выдачу разрешений на строительство, остается инструмент предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в частности, предоставления услуг в сфере строительства, отмечают в Главном управлении строительства.

Туризм

Одним из ведущих кластеров региона может стать туризм. В уходящем году этому направлению уделялось много внимания. Глава Ростуризма Зарина Догузова, эксперты высоко оценивают рекреационный потенциал территории. Регион собрал в себе весь комплекс направлений термального оздоровления и отдыха: у нас есть теплые и горячие источники, питьевая минеральная вода, целебные грязи. Возможность получить все виды бальнеологического оздоровления в одном месте, что большая редкость для других территорий, ценовая доступность и развитая транспортная инфраструктура делают оздоровительный отдых в Тюменской области более комфортным и привлекательным. Помимо терм, туристы проявляют огромный интерес к богатому культурно-историческому наследию региона.

Во время визита в Тюмени глава Ростуризма Зарина Догузова и губернатор Александр Моор провели встречу с инвестиционным блоком правительства региона и непосредственно инвесторами. В частности, обсуждались три новых проекта, один из которых начнут реализовывать уже в 2021 году. Прорабатывается еще ряд проектов, которые в перспективе могут стать частью рекреационного кластера. В планах - развитие реабилитационного направления на базе термальных и грязевых месторождений. "Мы рассматриваем проекты по всей области, не только Тюмень, Тобольск и Тюменский район. Например, один из инвесторов планирует развитие локаций сразу в нескольких муниципальных районах", - сообщил замгубернатора Андрей Пантелеев. "С точки зрения позиционирования региона, термальные источники - это мощный локомотив, который поможет нам развивать новые туристические направления", - подчеркнул Андрей Пантелеев.

"Мы начали серьёзную медиакомпанию по продвижению Тюменской области как туристического региона, в Москве и Санкт-Петербурге. Дальнейшую историю получила тема термальных курортов. Напомню, Тюмень была выбрана в качестве столицы праздника поклонников горячих источников. Было подписано соглашение о сотрудничестве с двумя крупнейшими в стране туристическими операторами и Тюмень вошла в топ-10 направлений, куда жители России стали бронировать туры сразу после того, как была снята часть коронавирусных ограничений. Кроме того, и это особенно важно, несмотря ни на что бизнес верит в развитие отрасли", - подводя итоги года, подчеркнула руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

Мероприятия по продвижению тюменских туристических объектов и маршрутов проходили в регионах Уральского федерального округе, а также в Казани, Санкт-Петербурге и Москве. Это принесло плоды - в сентябре, невзирая на пандемию, в регионе был зафиксирован рост туристического потока и Тюменская область вышла на показатели сентября прошлого года.

Потребительский рынок и занятость

Во время весеннего локдауна, когда работа крупных торговых центров, предприятий сферы услуг была приостановлена товарооборот резко снизился, но затем с постепенной отменой ограничительных мер ситуация стабилизировалась.

За январь-сентябрь 2020 года населению продано товаров на 303,6 млрд рублей (101,2% к январю-сентябрю 2019 года в сопоставимых ценах). На душу населения реализовано товаров на сумму 198,7 тыс. рублей (по РФ – 163,0 тыс. рублей). По этому показателю Тюменская область заняла четвертое место среди субъектов Российской Федерации. Уже в первом полугодии Тюменская область вошла в группу регионов-лидеров по обороту розничной торговли на душу населения, что по мнению экспертов РИА Рейтинг, позитивно характеризует доходы населения.

Непростой в течение года была ситуация на региональном рынке труда. В связи с временной приостановкой предприятий, некоторые жители региона остались без заработка. "Занятость и доходы − важный вопрос, предмет моего постоянного внимания, заявил Александр Моор на декабрьской встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

Глава региона рассказал, что для Тюменской области всегда был характерен очень низкий уровень зарегистрированной безработицы: цифры были не больше 0,6. В 2020 году с апреля в регионе уровень безработицы резко увеличился до 5,8 процента. После принятия комплекса мер, в том числе выделении бюджетных средств на создание временных рабочих мест в муниципалитетах, началось устойчивое снижение. На начало декабря уровень безработицы он уменьшился до 3,77 процента. "Мы добились того, что на сегодняшний день количество вакансий, которые предлагают на рынке труда больше, чем количество зарегистрированных безработных, хотя летом ситуация была обратная", - сообщил Моор.

Надо отметить, что в ноябре в регионе число вакансий выросло на треть. И это рекордный показатель за год. Больше всего вакансий в сфере продаж — на них пришлось 26 % от всех предложений работы, на втором месте по востребованности строители — 17%, на третьем — рабочий персонал — 14%. Проще всего найти в регионе на данный момент медикам и механикам — конкуренция почти отсутсвует.

Для повышения эффективности работы, взаимодействия с работодателями и безработными в департаменте труда и занятости активно применяют информационные технологии. Так, подать заявление о постановке на учет, о поиске работы жители региона могут в личном кабинете на сайте департамента, а недавно был создан чат-бот, который помогает с поиском работы или отвечает на вопросы, которые можно задать в личные сообщения группы департамента "ВКонтакте" или в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Благодаря этой технологии получить информацию о горячих вакансиях и деятельности Службы занятости вы можете в любое время суток. Если ответы бота вас не удовлетворяют, то он подключает к решению вопроса специалиста.

Демография

Одним из важных индикаторов стабильности и благополучия региона является демографическая ситуация. Люди работают, живут, создают семьи и рожают детей там, где им действительно комфортно, где создаются все необходимые условия для жизнедеятельности и есть перспективы дальнейшего развития и самореализации.

Тюменская область одна из немногих субъектов РФ, где численность населения продолжает расти. Так, по данным на 1 сентября в регионе проживает 1 540,8 тыс. человек. За январь-август 2020 года естественный прирост составил 942 человека, миграционный – 2 449 человек. По абсолютной величине естественного прироста область входит в десятку регионов-лидеров.

В декабре президент РФ Владимир Путин на рабочей встрече с губернатором Александром Моора отметил, что показатели развития Тюменской области очень хорошие, акцентировав внимание прежде всего на демографии. "Особенно меня порадовал рост численности постоянного населения. В Тюменской области за предыдущие два года рост 2,6 процента. Это очень хороший показатель, даже за первое полугодие, по-моему, этого года рост продолжается – 0,9 процента. Это хорошо", – подчеркнул Владимир Путин.

Стратегия социально-экономического развития Тюменской области основывается на инновационной экономике и эффективном использовании природного, производственного, научно-технического, кадрового потенциала и конкурентных преимуществ. "Базой нашей экономики является промышленность. Ключевую роль в ней играют обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых. Развитию экономического потенциала области способствуют создание и развитие высокотехнологичных производств, усиление сервисных видов экономической деятельности, создание кластеров", – сообщил губернатор на недавнем заседании круглого стола в МИА "Россия Сегодня". Все это позволит усовершенствовать производственную базу экономики и увеличить налоговый потенциал, а главное, выполнить все запланированные на 2021 и последующие годы социальные обязательства, уверен губернатор Тюменской области.

Фото Сергея Елесина

Татьяна Тихонова