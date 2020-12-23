Уверенный рост, надежные партнеры и цифровизация: АО "ТАЛК" подводит итоги уходящего года

Один из крупнейших в России лизингодателей Тюменская агропромышленная лизинговая компания (АО "ТАЛК) подвела итоги одиннадцати месяцев 2020 года. Несмотря на пандемию коронавируса нового типа, в уходящем году компания не только сохранила положительную динамику во всех сферах деятельности, но и укрепила присутствие в регионах Уральского федерального округа.

Важнейшим достижением компании за 11 месяцев 2020 года стало увеличение на 20% объемов имущества, переданного в лизинг, что в сумме сделок составило более чем 2,6 млрд рублей.) При этом наибольший рост (+64%) показали коммерческие сделки в отраслях, не связанных с АПК: коммунальное хозяйство, строительство, транспорт, промышленность.

"С одной стороны, росту показателей способствовало наше финансовое состояние, когда банки готовы работать с нами. С другой — это отлаженные процессы в нашей компании, которые позволили воспользоваться открывшимися рыночными возможностями, и мы оказались готовы этот спрос удовлетворить. У нас для этого есть все: обученные люди, лизинговые продукты, отработанные технологии и лимиты кредитования, открытые в банках. Но мы не хотим отказываться и от аграрного сектора, потому что у нас накоплены компетенции. Мы хотим, опираясь на имеющийся опыт, расширять сферы работы и региональные границы", — подчеркнул генеральный директор АО "ТАЛК" Максим Скворцов.

АО "ТАЛК" является надежным партнером для предприятий Свердловской, Курганской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономного округов. Только в январе-сентябре 2020 года лизинговая компания заключила контракты с новыми клиентами в ХМАО-Югре на общую сумму 210 млн рублей.

Введение ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции стало очередным драйвером для развития Тюменской агропромышленной лизинговой компании. Отвечая запросам времени, лизингодатель ускорил процесс цифровизации и в считанные недели перешел на электронный документооборот, обновил технику, начал внедрение программы для подписания договоров с использованием электронной цифровой подписи.

Кроме того, в апреле в АО "ТАЛК" прошло стресс-тестирование, направленное на определение влияния негативных факторов от последствий пандемии COVID-19 на деятельность компании. Результаты тестирования показали, что компания имеет достаточный запас финансовой устойчивости для работы в период кризиса в экономике. Это позволяет не только ускорить процессы обновления основных фондов, но и обеспечить поддержку пострадавшим отраслям для их скорейшего перезапуска.

В сложное для бизнеса время АО "ТАЛК" провело работу по реструктуризации лизинговых обязательств предприятий, попавших в трудную ситуацию. В разгар пандемии, который пришелся на II квартал 2020 года, в адрес компании поступило 35 заявок на общую сумму порядка 40 млн рублей. По 25 заявкам произведена реструктуризация, ставшая своего рода поддержкой и позволившая предприятиям пережить кризисное время.

В 2021 году Тюменская агропромышленная лизинговая компания планирует продолжит поддержку предприятий из целевых секторов экономики путем создания собственных лизинговых продуктов для субъектов малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных предприятий.

АО "ТАЛК" — Тюменская агропромышленная лизинговая компания, учреждена в марте 1996 года. На сегодняшний день компания является безусловным лидером в сегменте техники и оборудования сельскохозяйственного назначения в Российской Федерации. АО "ТАЛК" стабильно входит в ТОП-40 крупнейших лизингодателей России. В 2019 году компания стала лидером рейтинга аналитического центра "Эксперт" по темпам прироста нового бизнеса (+74%), а также вошла в десятку лучших компаний по версии RAEX-Аналитика по объемам лизингового портфеля в сегменте "сельскохозяйственная техника".

При непосредственном участии компании обновляется значительная часть основных фондов в сельском хозяйстве Тюменской области. Предприятие принимает участие в реализации ряда значимых проектов в промышленности региона, активно развивает программы финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства.

В декабре 2020 года компания стала победителем Национальной премии в области лизинга "Лизинговая сделка года 2020" в номинации "Лизинговая сделка года в сегменте лизинга дорожно-строительной и коммунальной техники".