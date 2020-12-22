Тюменская таможня задержала брендовый контрафакт на 7 млн рублей

На российско-казахстанской границе тюменские таможенники предотвратили ввоз товаров с признаками нарушения интеллектуальной собственности.

Груз следовал из Киргизии и предназначался для продажи в Екатеринбурге. При проведении таможенного досмотра сотрудники таможни обнаружили 90 пар спортивных брюк от "GUCCI" с признаками контрафактности.

"Собственник не смог представить документов, подтверждающих оригинальность товаров народного потребления. Факт подделки подтвердили направленные запросы представителям правообладателей. Ущерб оценивается более чем в 7 миллионов рублей", — рассказал начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Тюменской таможни Роман Шепер.

В 2020 году сотрудники Тюменской таможни задержали более 77 000 единиц контрафактных товаров на сумму 218 миллионов рублей.