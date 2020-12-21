В Тюменской области уменьшилась продоволственная инфляция

Годовая инфляция в Тюменской области без учета автономных округов в ноябре 2020 года составила 3,6%, увеличившись с предыдущего месяца на 0,1 п.п. Ускорению инфляции в области способствовали ухудшение эпидемической ситуации и произошедшее в предыдущие месяцы ослабление рубля.

Продовольственные товары

Продовольственная инфляция в ноябре по сравнению с октябрем уменьшилась на 0,1 п.п., до 4,1%. Сдерживающее влияние на инфляцию оказали умеренная динамика потребительского спроса, вызванная осторожным поведением населения в условиях ухудшения эпидемической ситуации. Развитие животноводства способствовало увеличению предложения мясной продукции, что, в свою очередь, позволило в ноябре сохранить цены на свинину, мясо индейки, охлажденных кур и полукопченую колбасу ниже уровня цен прошлого года. Хороший урожай овощей, улучшение условий транспортировки и хранения в современных складских помещениях привели к снижению цен на картофель и капусту. Высокое предложение гречихи из-за увеличения посевных площадей и повышения урожайности обусловило замедление роста цен на гречку.

Непродовольственные товары

В сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция в ноябре выросла по сравнению с октябрем на 0,6 п.п., до 3,1%. В результате ослабления рубля увеличились годовые темпы прироста цен на новые легковые автомобили, мебель, электротовары и бытовую технику (холодильники, стиральные машины, утюги и электрочайники). Продолжает оказывать влияние на непродовольственную инфляцию непростая эпидемическая обстановка, что отражается в увеличении темпов прироста стоимости медицинских товаров (поливитаминов, антибиотиков, термометров и др.) и моющих средств, в частности, стирального порошка, туалетного и хозяйственного мыла.

Услуги

Годовая инфляция в сфере услуг в ноябре по сравнению с октябрем уменьшилась на 0,3 п.п., до 3,5%. На фоне снижения склонности населения к путешествиям из-за опасений по поводу их безопасности авиакомпании в борьбе за привлечение клиентов продолжили снижать цены на авиаперелеты в салоне экономического класса. По этой же причине цены на железнодорожные билеты в купейном вагоне остаются ниже уровня прошлого года. Выход на региональный рынок нового оператора привел к снижению стоимости проезда в такси.

Инфляция в УрФО и в России

В целом, диапазон инфляции в регионах УрФО в ноябре стал шире: в Курганской области инфляция в ноябре составила 5,3% (+0,8 п.п. по сравнению с октябрем), в Челябинской области – 4,3% (+0,2 п.п. по сравнению с октябрем), в Свердловской – 3,9% (+0,5 п.п.), в Тюменской области – 3,3% (+0,2 п.п.). При этом динамика инфляции в большинстве регионов в основном объяснялась влиянием федеральных факторов.

В России в ноябре годовая инфляция увеличилась до 4,4% (после 4,0% в октябре). Это в значительной мере связано с действием разовых проинфляционных факторов на отдельных рынках и с продолжением переноса в цены произошедшего ранее ослабления рубля.