Депутаты гордумы обсудили строительство школ и детсадов в Тюмени

11 социальных объектов построены и введены в эксплуатацию в Тюмени за три года, это школы и детские сады в Ямальском и Восточном микрорайонах, в Суходолье и других районах города. Об этом исполняющая обязанности директора департамента имущественных отношений Ольга Федоренко сообщила в ходе заседания постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию городской думы.

Общее финансирование строительства составило 6 млрд рублей. В настоящее время продолжается строительство семи детских садов и трех школ. По словам Ольги Федоренко, завершение работ запланировано на 2021 и 2022 годы. Она сообщила депутатам, что по двум школам и восьми детсадам разрабатывается проектно-сметная документация.

"Появление детского сада помогло снять социальное напряжение в микрорайоне Ямальский, - отметил депутат Дмитрий Елагин. - Теперь оно еще остается в Ново-Патрушево, там жителям нужна новая школа".

Исполняющая обязанности директора департамента имущественных отношений заметила, что этот вопрос остается на контроле городской администрации.

"Проектно-сметная документация уже разработана, по ней получено положительное заключение. Финансироваться строительство будет из бюджета Тюменской области", - говорит она.

Депутат Альбина Селезнева высказала пожелание рассмотреть вопрос о строительстве новой школы в районе Лесобазы, обратив внимание на загруженность школы № 67. "Сегодня там в три смены занимаются более четырех с половиной тысяч учеников, - напомнила депутат. – В 2022 году район отметит свое столетие и надо найти возможность к этой дате подарить ему новую школу". Ольга Федоренко заверила депутата, что этот вопрос будет направлен в департамент образования и науки.

"Вопрос, который мы рассматриваем сегодня - животрепещущий, - считает депутат Дмитрий Осипов. – Напомню, в каких условиях развивается наша система школьного и дошкольного образования в нескольких цифрах – в 2018 году в наши детсады пошли 54 тысячи ребятишек, а в следующем мы ожидаем уже 69 тысяч".