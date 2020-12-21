На декабрьском заседании гордумы тюменские депутаты рассмотрят 15 вопросов

Изменения в бюджете областного центра, положение об инициативных проектах и ряд других вопросов рассмотрят депутаты Тюменской городской думы на декабрьском заседании 24 декабря.

Напомним, что вопрос внесении изменений в решение думы "О бюджете Тюмени на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" был рассмотрен в ходе заседания профильной постоянной комиссии 16 декабря. Как сообщил директор городского департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук, объем доходов бюджета Тюмени на 2021 год будет увеличен почти на 76 млн рублей и составит более 32 млрд рублей.

В 2022 году прогнозируемые доходы и расходы предложено увеличить более чем на 30 млн рублей, это связано с корректировкой объемов межбюджетных трансфертов с бюджетом Тюменской области.

Также народные избранники обсудят кандидатуры на награждение почетной грамотой Тюменской городской думы, а также скорректируют принятые ранее городской нормативно-правовые акты.

Об итогах работы депутатов в 2020 году расскажет председатель городской думы Евгений Заболотный.