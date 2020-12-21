Депутаты гордумы узнали о темпах развития дорожной сети Тюмени

За 10 лет реализации программы "Развитие дорожно-транспортной сети" в Тюмени построено 63 км новых магистралей, более 400 км дорог отремонтировано методом фрезерования. Об этом директор департамента дорожной инфраструктуры Тюмени Игорь Фролов сообщил в ходе заседания постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию городской думы.

Игорь Фролов рассказал депутатам, что коэффициент по загруженности городских дорог за последние три года составляет 0,86. "Этот показатель достигнут и сохраняется благодаря оптимизации работы сети светофоров, а также строительству развязок, ремонту и реконструкции дорог и перекрестков", - подчеркнул он.

В настоящее время доля дорог с усовершенствованным покрытием составляет более 84,7 процентов, более 94 процентов дорог обеспечены уличным освещением. Количество мест на парковочных местах составляет на сегодня более 28 тыс. единиц.

Депутаты отметили положительную динамику по всем показателям муниципальной программы. Председатель комиссии Алексей Рагозин подчеркнул, что это очень хорошие показатели, которыми может похвастаться не каждый город.

"Еще есть случаи, когда сразу после укладки полотна начинают ремонт сетевики, и горожане вновь сталкиваются с ограничением движения. Согласовываются ли графики дорожных работ с ресурсоснабжающими организациями?", – поинтересовался депутат Николай Моисеев.

Игорь Фролов заверил депутата, что несогласованность работ объясняется аварийными ситуациями на коммуникациях. "Каждую весну график сверяется с крупными сетевиками", - добавил он.

"Сегодня мы видим, что пропускная способность тюменских дорог выросла, в городе стало меньше пробок - отметил депутат Андрей Лазарев. – Тем не менее, есть еще много вопросов по строительству велодорожек, освещению в частном секторе Тюмени, строительству тротуаров".