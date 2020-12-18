АСИ: доля креативных индустрий в экономике Тюмени 9%

Тюмень заняла четвертое место по развитию креативных индустрий среди всех городов России. Об этом рассказали на семинар-совещании для руководителей государственной молодежной политики.

17 декабря завершился Всероссийский семинар-совещание для руководителей государственной молодежной политики. Директор Центра поддержки молодежных творческих инициатив Ольга Нестерцева озвучила результаты рейтинга Агентства стратегических инициатив (АСИ). Он был подготовлен в конце этого года и рассчитывался по величине вклада креативных индустрий в экономику российских городов. Тюмень расположилась на 4-м месте в этом рейтинге: доля креативных индустрий в экономике города составила 9%.

Центр городских компетенций АСИ с июля по ноябрь 2020 года провел количественное исследование влияния креативных индустрий на экономику России. Отмечается, что креативные индустрии еще недостаточно изученный сектор с довольно высоким потенциалом. К нему относят более 30 различных видов деятельности, основанных на интеллектуальной деятельности и авторском праве, таких как дизайн, архитектура, кино, телевидение, анимация, реклама, исполнительские и визуальные искусства, мода, издательская деятельность, музыка, компьютерная графика, ремесла, программное обеспечение, телевидение, радио и многое другое.

Если говорить о Тюменской области в целом, то выручка организаций креативных индустрий региона составила 383 млрд рублей.

В топ-10 отраслей креативных индустрий региона по суммарной выручке оказались:

— деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа (352 млрд рублей);

— научные исследования и разработки (9,2 млрд рублей);

— разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги (9,1 млрд рублей);

— деятельность в области информационных технологий (3 млрд рублей);

— деятельность рекламная (1,7 млрд рублей);

— образование дополнительное (1,6 млрд рублей);

— деятельность в области отдыха и развлечений (1,3 млрд рублей);

— деятельность в области телевизионного и радиовещания (1 млрд рублей);

— деятельность издательская (812 млн рублей);

— деятельность профессиональных членских организаций (658 млн рублей).