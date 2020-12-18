Минцифры: более 100 тысяч заявлений на новую детскую выплату поступило на сайт госуслуг за первые два часа

За первые два часа на новую выплату на детей до 8 лет, рожденных после 1 июля 2020 года, подано на Госуслугах более 100 тысяч заявлений.

Большинству семей деньги будут перечислены автоматически, если они в этом году уже получали единовременное пособие на детей. Новую выплату получат семьи с детьми, рожденными с 18 декабря 2012 по 31 марта 2021 года, сообщает пресс-служба Минцифры России.

На портале госуслуг можно подать заявление для назначения новой единовременной выплаты: posobie2020.gosuslugi.ru.

Оформлять заявление необходимо только если:

- указанный ранее счет был закрыт — для изменения реквизитов предусмотрена специальная форма заявления. В ней нужно указать новые данные счета, куда и будут перечислены деньги.

- ранее выплаты на детей до 16 лет не оформлялись. В этом случае один из родителей подает заявление на новую выплату от 0 до 8 лет.

Указ о единовременных выплатах на детей до 8 лет президент Владимир Путин подписал 17 декабря.