Тюменские таможенники пресекли нелегальный вывоз трех сотен елок

Фото предоставлено пресс-группой Тюменской таможни

Тюменские таможенники и пограничники на российско-казахстанской границе предотвратили незаконный вывоз 6 тонн новогодних елок.

Сосны от полутора до трех метров в капроновых сетках перевозились в грузовом отсеке фуры навалом. Нарушитель пытался вывезти деревья с территории России в город Петропавловск Республики Казахстан. Местом отправления в соответствии с товаросопроводительными документами была Республика Башкортостан.

"Такой популярный сезонный товар можно вывозить только при наличии фитосанитарного сертификата. Количество деревьев по предъявленным документам 500 штук. Сотрудники мобильных групп визуально оценили товар и предположили, что заявленное количество может отличаться от фактического. Таможенный досмотр подтвердил догадки: на 338 елок отсутствовал обязательный документ по сертификации. Принято решение о задержании товаров", — рассказал начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров таможни Александр Решетников.

Россельхознадзором возбуждено дело об административном правонарушении, нарушителю грозит штраф.