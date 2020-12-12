Повысьте мобильность бизнеса вместе с услугой "Русфон"

Передовые телекоммуникационные услуги для бизнеса в Тюменской области предлагает "Русская компания", занимающая лидирующие позиции на рынке продвинутых телекоммуникаций. Одной из самых востребованных услуг, позволяющих сократить расходы, оптимизировать временные затраты и увеличить мобильность предпринимателя является "Русфон".

"Русфон" - это телефония по SIP-протоколу на базе сетей нового поколения (NGN). Она аккумулирует в себе различные услуги связи (телефон, факс и Интернет) и позволяет использовать и управлять разнообразными сервисами, например, отправкой голосовых и видео данных или объединением в группы телефонных номеров.

Основной плюс такой телефонии в том, что она не имеет привязки к географическому местоположению и позволяет переносить свой городской телефонный номер в любое место, даже в другой город, не изменяя нумерации. К примеру, если вы наработали базу клиентов или партнеров в одном месте, но вынуждены переезжать, благодаря услуге "Русфон" вам не придется заново обмениваться контактами – вы всегда будете на связи и открыты для выгодных предложений. А это не только улучшает имиджевую составляющую, но и снижает временные и материальные затраты.

Единственное важное требование для услуги "Русфон" - наличие доступа к сети Интернет. При этом спектр возможностей "Русфона" зависит исключительно от выбранного оборудования: VolP адаптера или IP АТС. К тому же, данная услуга значительно дешевле стандартной проводной телефонии.

Узнать подробнее об услуге "Русфон" и других предложениях ООО "Русская компания" для бизнеса на официальном сайте провайдера или по телефону 39-00-39.