Евгений Светлов: активность населения в банковской сфере растет

Фото предоставлено Западно-Сибирским отделением Сбербанка

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка, рассказал об итогах деятельности отделения в 2020 году на пресс-конференции, прошедшей вчера в формате онлайн. Отметим, что на должность управляющего отделением Светлов был назначен в августе нынешнего года, до этого он возглавлял Курганское отделение Сбербанка.

"Год у нас выдался очень непростой, с одной стороны, пандемия, с другой — ребрендинг: был создан зонтичный бренд, и Сбер вышел на рынок совсем не банковских продуктов. Всё это накладывает определенный отпечаток, но основными задачами были непрерывное оказание услуг, поддержка бизнеса и населения, а также новые стратегии", — рассказал Евгений Светлов.

Работа с частными клиентами

Активность населения в банковской сфере, по замечанию Светлова, растет, кредитный портфель частных клиентов к декабрю 2020 года достиг почти 118,3 млрд рублей, прирост составил 12,6%.

Всего частным лицам было выдано более 94 тысяч кредитов на общую сумму 46 млрд рублей: 81,6 тысяч потребительских кредитов на сумму 20 млрд рублей и 11,8 тысяч ипотечных кредитов на сумму 26 млрд рублей. При этом порядка 63% кредитов было оформлено дистанционно — в платформах "Сбербанк Онлайн" и "ДомКлик".

Молодым семьям выдано 2 тысячи жилищных кредитов на 4,6 млрд рублей, в рамках программы "Господдержка 2020" было оформлено 2,7 тысяч кредитов на сумму 6,5 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств частных клиентов составил 103,8 млрд рублей — прирост на 7,4%. Всего действует 140 тысяч активных вкладов. Как отметил Евгений Светлов, 30% вкладов были открыты онлайн. Общее число дебетовых карт составляет 1,4 млн, в 2020 году было открыто 572 тысячи карт.

Работа с корпоративными клиентами

"Пандемия не могла не отразиться на корпоративном бизнесе, на предпринимательском сообществе. Все мы знаем, какие беспрецедентные меры поддержки оказывало государство, Сбер, безусловно, один из активных участников этого процесса", — рассказал Евгений Светлов.

Кредитный портфель корпоративных клиентов достиг 65,7 млрд рублей — прирост объемов кредитования составил 59,5%, у микро- и малого бизнеса портфель прирос на 38%, у крупного и среднего бизнеса — на 65%.

У застройщиков было профинансировано 37 проектов на сумму более 32 млрд рублей. По сведениям информационного ресурса наш.дом.рф, на 2 декабря 2020 года в Тюменской области строятся 147 домов с использованием счетов эскроу, из них 134 дома (91%) профинансировано Сбербанком.

Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов достиг 99,3 млрд рублей, прирост составил 71%.

Что касается мер поддержки бизнеса, по программе "Господдержка под 2%" сумма выданных траншей составила 3,05 млрд рублей, программой воспользовались 2 тысячи предпринимателей и организаций Тюмени и области.

У "Зарплаты под 0%" сумма выданных траншей составила свыше 750 млн рублей, было подано более 600 заявок на этот кредит. На реструктуризацию кредитов заявки подали 1646 клиентов, попавших в трудную ситуацию. В рамках программы "Кредит 1/3" было выдано кредитов на 115,4 млрд рублей.

Высокотехнологичные проекты

Евгений Светлов рассказал о проектах, реализуемых Сбером на территории региона во взаимодействии с органами власти. Среди них — уже внедренная в работу медиков система Voice2Med. Она распознает голос врача и заносит соответствующие записи, при этом больше не требуется, чтобы текст фиксировал другой медперсонал. Также в медицинской среде в активной фазе внедрения программа, которая распознает снимки людей, которые болеют коронавирусом, сделанные на компьютерном томографе, уже внедрена аналогичная система для чтения КТ-снимков головного мозга.

Евгений Светлов сообщил, что для школ и детских садов разработаны системы распознавания лиц, связанные с контролем доступа в здание, эти пилоты отрабатываются в ряде образовательных учреждений.

Еще один проект, реализуемый во взаимодействии с органами власти, это умные остановки. По словам Светлова, две высокотехнологичные автобусные остановки появятся в городе уже в этом месяце.