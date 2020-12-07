В Тюменской области в декрете находятся почти две сотни отцов

В Тюменской области 194 отца находятся в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до полутора лет. Об этом сообщает Тюменское региональное отделение Фонда соцстрахования РФ.

"В современном мире давно стало нормой, что не только женщина-мать является хранительницей семейного очага и занимается воспитанием детей. Российским законодательством работающим отцам, бабушкам, дедушкам, а также другим родственникам, фактически осуществляющим уход за малышом, дается право уйти в оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до полутора лет", — комментируют в Фонде социального страхования.

Кто из родственников будет находиться в отпуске по уходу за ребенком, решает семья самостоятельно. Отпуск предоставляется одному члену семьи, который фактически осуществляет уход за ребенком. Так, в Тюменской области помочь в воспитании внуков решили 96 бабушек и четверо дедушек.

Тюменским отделением Фонда социального страхования в декабре выплачено пособий по уходу за ребенком 11 044 жителям Тюменской области на сумму свыше 146 млн рублей.