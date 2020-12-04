Точки роста тюменского экспорта в период "новой мировой экономики" - главная тема обсуждения на площадке ТЭФ-2020

Фотография предоставлена организаторами

Тюменский Экспортный Форум – ТЭФ 2020 стал главным событием во внешнеэкономической деятельности Тюменской области уходящего 2020 года.

Проведение ТЭФ-2020 в современном онлайн-формате позволило подключить к актуальному разговору о перспективах развития экспортных горизонтов тюменских товаропроизводителей десятки спикеров, экспертов внешнеэкономической деятельности из многих уголков земного шара.

В своем приветственном слове к участникам Форума губернатор Тюменской области А.В. Моор отметил:

"В регионе ежегодно растет число экспортеров, реализуется большое количество мероприятий и мер поддержки бизнеса в рамках Национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

В этом году, когда свои правила начала диктовать пандемия, экспортерам и предприятиям пришлось искать новые формы работы и пути выхода на внешние рынки, активнее использовать международные электронные торговые площадки и онлайн-формат участия в выставках и переговорах.

Заданный формат диалога поддержал заместитель губернатора А.В. Пантелеев, открывая пленарную сессию в рамках ТЭФ-2020,

"Роль региона состоит именно в поддержке тюменских компаний-экспортеров. Экспортеры в 2020 году подверглись серьезным потрясениям: закрытие границ и отсутствие коммуникации повергло многих в шок. Но Тюменская область, несмотря на возникшие трудности, смогла грамотно расставить приоритеты и вовремя поддержать предпринимателей. И если в прошлом году в Тюменской области был 161 экспортер, то в 2020 году их уже - 181, и это не последние цифры. Развивается экспорт в сельском хозяйстве, производстве продуктов питания, деревообработке, металлообработке, набирает обороты экспорт услуг. А снижение покупательской способности и инвестиционных программ в связи с внешними факторами заставляет компании выходить за рамки привычной деятельности"

Спикер панельной сессии форума, член Совета ТПП Тюменской области, руководитель компании Sology Максим Доротов подчеркнул, что преуспевают те компании, которые понимают, что экспорт – это не просто отгрузка. А те, кто выстраивает партнерские отношения за рубежом.

"Точки роста нужно искать в системном присутствии, торговых домах, коллаборациях", - отметил эксперт.

Перспективы экспорта продукции местных сельхозпроизводителей обсудили на первой панельной сессии, посвященной экспорту продукции агропромышленного комплекса. По словам заместителя губернатора Тюменской области, директора Департамента агропромышленного комплекса Владимира Чейметова:

"2020 год оказался сложным и для тюменских экспортеров-сельхозпроизводителей. Несмотря на трудности, в том числе с грузоперевозками, Тюменская область решает поставленную Президентом задачу кратного увеличения объемов экспорта продукции агропромышленного комплекса. Хоть итоги года подводить пока рано, у наших товаропроизводителей уверенная положительная динамика. Номенклатура позиций для внешних рынков большая, поставки осуществляются в 14 стран, 3 из которых - Турция, Сербия, США - открыты именно в этом году", - отметил Владимир Чейметов.

Параллельно в рамках Форума проходили панельные сессии по промышленному экспорту и экспорту услуг, ZOOM-сессии по актуальным вопросам для экспортеров с презентациями от ведущих электронных торговых площадок, организованные сотрудниками Центра поддержки экспорта Тюменской области и практический онлайн семинар-интенсив от генерального директора компании "ЭкспоЭффект" Николая Карасева.

Более 30 экспертов из разных городов и стран подключились к студии ТЭФ-2020 посредством современных телемостов. Тысячи заинтересованных участников имели возможность смотреть прямую трансляцию Форума на сайте Exportforum.ru.

В завершение Форума модератор Эвелина Закамская сообщила, что накануне было принято решение о поощрении тюменских предприятий, которые внесли значительный вклад в развитие регионального экспорта. Они были отмечены Благодарственным письмами от Правительства Тюменской области и Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Напомним, организатором мероприятия выступил Центр поддержки экспорта совместно с Торгово-промышленной палатой региона при поддержке правительства Тюменской области.