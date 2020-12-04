17 тонн зелени завезли в Тюмень из Узбекистана за один месяц

15:00 04 декабря 2020
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Тюменская компания "Прованс" в ноябре получила из Узбекистана три партии зелени. Все они имели фитосанитарные сертификаты и успешно прошли проверку со стороны Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямалу и Югре, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего было досмотрено 12,4 тонны рукколы, 4,075 тонны шпината,  по 0,2 и 0/31 тонны зеленого и красного мангольда. 

 

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