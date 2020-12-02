Губернатор Тюменской области проводит ряд встреч по исполнению поручений Президента РФ

12:10 02 декабря 2020
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t.me

Серию рабочих встреч и совещаний по исполнению поручений президента России по итогам рабочей поездки в Тюменскую область проводит в Тобольске глава региона Александр Моор

Как сообщает ОперШтаб, накануне в ходе совещания по развитию нефтехимической отрасли Владимир Путин поручил принять меры для широкого использования полимеров в сетях водоснабжения, водоотведения и строительстве. В связи с этим основными темами встреч губернатора сегодня - поддержка дальнейшего развития Тобольской промплощадки,привлечение инвесторов для создания смежных производств по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью из полимерного сырья.

Также обсуждаются перспективы совершенствования в регионе системы здравоохранения для более эффективной борьбы с пандемией COVID-19.

Работу по исполнению поручений главы государства в уральских регионах координирует полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Теги: Александр Моор , Владимир Путин , Владимир Якушев , инвестиции , СИБУР , Тобольская промышленная площадка
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