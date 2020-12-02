ТЭФ-2020: в Тюмени обсуждают экспортный потенциал региона

Тюменской экспортный форум стартовал сегодня, 2 декабря. Проходит он на сайте exportforum.ru.

В приветственном слове к участникам форума губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что в регионе ежегодно растет число экспортеров, реализуется большое количество мероприятий по поддержке бизнеса в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", форум — одна из эффективных мер. "Уверен, что ТЭФ-2020 станет уникальной и полезной площадкой для начинающих и действующих экспортеров, пусть здесь больше будет инициатив и идей, которые в ближайшем будущем получат практическое применение", - подчеркнул глава региона.

ТЭФ-2020 - экспертно-образовательная площадка по развитию экспорта, главной целью которой является создание уникальной акселерационной среды для начинающих и действующих экспортеров. Ожидается, что сегодня выступят более 30 российских и зарубежных спикеров. Основной темой форума станет перестройка экспорта в АПК, промышленности и сфере слуг. На круглых столах и мастер-классах будут рассмотрены по инструментам онлайн-торговли и участия в международных тендерах, сообщает ОперШтаб.